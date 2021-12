La empresa municipal de saneamiento de Córdoba, Sadeco, ha recogido ya más de 7.000 juguetes en su campaña que comenzó el pasado 13 de diciembre y que estará abierta a la solidaridad de los cordobeses hasta mañana, 22 de diciembre.

Respecto a la campaña del año pasado, la responsable de Unidad de Comunicación de Sadeco, Verónica López, asegura que «ya se han recogido más juguetes que el año pasado». «Además, hemos notado que tenemos que desechar menos juguetes, por lo que la calidad es mejor», subraya López. Desde Sadeco, se requería que estos juguetes no fueran de carácter bélico y que estuvieran en buen estado para que los niños y niñas puedan disfrutar de ellos. «Algunos juguetes necesitan pilas y tienen que funcionar correctamente. Nosotros nos encargamos de ponérselas, no es necesario que las lleven», subraya López.

Puntos de recogida

Se podrá colaborar todas las tardes desde las 16.30 horas hasta las 20.30 horas en puntos de diferentes barrios como Ciudad Jardín, Santa Rosa, Arroyo del Moro, Viñuela, Plaza del Moreal, El Cairo y Sector Sur. «Sector Sur y Corredera, al ser dos puntos donde se suelen recoger menos juguetes, lo hemos reunido en un único punto. La primera parte de la campaña se podía colaborar en la Corredera y ahora se podrán depositar los juguetes en Sector Sur», especifica López. Además, López añade que «ha habido recogida en barriadas periféricas. Lo hemos hecho con nuestra furgoneta, cada día nos movíamos por una zona diferente donde recopilábamos todo lo que se había aportado durante esa semana», explica López.

En cuanto a la recogida de estos juguetes, los camiones de Sadeco pasan cada a tarde a las 20.30 horas por los distintos puntos para recoger las aportaciones y por la mañana se van preparando en diferentes lotes según edad y temática de estos. «Se desechan los juguetes que no sirven o vienen en mal estado y con los que se pueden jugar se hacen lotes. Los separamos según edad y también en función de la temática como pueden ser juegos de mesa o peluches», detalla López. Nosotros no creemos en el género de los juguetes, a las asociaciones beneficiarias de estos juguetes para el posterior reparto a las familias solo les pedimos que nos digan la edad, pero el género no nos importa», confiesa López.

Hasta mañana

La entrega a las asociaciones se realizarán los días 23, 26, 27 y 28 de diciembre. «Se les citarán después de que estos juguetes hayan pasado su respectiva cuarentena de las 48 horas por el coronavirus», manifiesta López. «Todos los puntos de recogida cuentan con un pulverizador para desinfectar todos los juguetes», apunta López. «Entre la veintena de asociaciones que recibirán los juguetes para repartirlos entre las familias más necesitadas de Córdoba se encuentran Cáritas, Sonrisa de Lunares, el centro penitenciario, Cruz Roja y centros de menores, entre otras», enumera López.