¿Es optimista con la nueva normalidad tras pasar lo más duro del covid y por qué?

En estos 12 meses nos hemos enfrentado a situaciones muy complejas y otras inéditas. La declaración del estado de alarma conllevó un confinamiento que paralizó la actividad económica; pudo ser necesaria en ese momento, dado el desconocimiento y la situación inédita a la que nos enfrentábamos, pero sin embargo las medidas restrictivas posteriores no han frenado los contagios en la misma proporción, con lo que creo necesario que se trabaje en un modelo que permita recuperar la actividad y, por tanto, la confianza de nuestra economía. Excelente diría yo la actuación de nuestros sanitarios. Los servicios esenciales también han tenido un papel clave. Como puntos a mejorar, los mensajes contradictorios de las autoridades, el tener medidas de restricción de un tipo u otro en una comunidad u otra, lo que ha supuesto una ventana económica para algunos, y para otros el tener que limitar su actividad e, incluso, cerrar. Por último, la aplicación de los ertes y los créditos ICO son medidas que no son suficientes. He echado en falta una ayuda fiscal sin precedentes para las empresas o las personas físicas.

¿Qué cree que es prioritario para la economía cordobesa en estos momentos?

Veo necesario que desde las administraciones se tomen medidas concretas para desarrollar un plan de reconstrucción y fortalecimiento de nuestro tejido empresarial, especialmente de los sectores que han sido más castigados por la pandemia como la hostelería, los eventos o el turismo y la propia industria. Pero no podemos olvidar que esto ha afectado a todas las empresas; por cierto, centrarse en los autónomos y en las pymes es perfecto, pero hay empresas que no entran en ese rango y tienen pocas opciones para acogerse a cualquier incentivo o programa. Corremos el riesgo de debilitar nuestro tejido empresarial más aun. Es necesaria en España una estabilidad política, que ahora mismo no la hay en muchos territorios, y eso genera mucha desconfianza en la ciudadanía y, por supuesto, en la inversión.

¿Qué sectores cree que deben impulsar la recuperación de la economía cordobesa en estos momentos? En el caso de ser empresario, ¿piensa que su sector se verá más rápidamente afectado por la recuperación que otros?

Considero que aún nos quedan unos meses en los que la actividad empresarial va a seguir ralentizada debido a la debilidad de la actividad industrial y por la inercia del impacto del descenso interanual. No obstante, una vez superemos estos meses y el ritmo de la vacuna se agilice mucho más (esperemos), pienso que la recuperación va a ser rápida porque todos tenemos ganas de retomar la actividad económica. Pero es muy importante que el sector empresarial tome partida desde el inicio, y se trabaje por parte de la Administración en un procedimiento administrativo mucho mas ágil, un proceso sin precedentes, que nos deje a las empresas españolas seguir siendo competitivas; hoy todo sucede mucho más rápido. Hay que estar preparados. Veo que el programa de apoyo europeo se está eternizando.

¿Qué aspectos le preocupan más de cara a los próximos meses?

Fundamentalmente que hay que reforzar el sistema sanitario y ser más independientes. Por supuesto, darle más valor a lo que realmente es importante en la vida, como la salud, la familia, el cariño de los tuyos y el empleo. En esencia, la pandemia nos ha enseñado a reflexionar sobre nuestras vidas, atajar las limitaciones, en definitiva a dar paso a una nueva forma de vida, que esperemos pronto sea mucho más parecida a la que conocíamos, que por supuesto se valora ahora mucho más.