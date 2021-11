La defensa de las pensiones públicas es una vieja reivindicación que en los últimos años se ha vuelto a encontrar de actualidad por las medidas adoptadas por los diferentes gobiernos en torno a estos pagos. Distintas voces apuntan la necesidad de incrementar las cuantías para contribuir a mejorar las condiciones de vida, principalmente, de aquellas personas que perciben los importes más bajos y entre estos aparecen los de las pensiones no contributivas, que son 8.501 en Córdoba y tienen una cuantía media de 421,67 euros mensuales según los datos publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Esta cantidad se traduce en 5.903 euros anuales (teniendo en cuenta las 14 pagas) y se encuentra muy por debajo de los 6.417,3 euros (458 euros mensuales) que fija Eurostat como umbral de la pobreza severa. La diferencia es aún mayor si se compara con el umbral de la pobreza, que se sitúa en 9.626 euros anuales.

En esta línea, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español destaca que "están en pobreza severa todas aquellas personas que viven en hogares cuyo total de ingresos por unidad de consumo es inferior a 6.417,3 euros al año".

La cuantía media de las pensiones no contributivas por jubilación no llega a los 390 euros al mes

Por su parte, José Villamor, coportavoz de la Plataforma Ciudadana de Córdoba por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, recuerda que uno de los requisitos para recibir la pensión no contributiva es cumplir con los límites de rentas o ingresos. A modo de ejemplo, cabe citar que si en un hogar conviven dos personas y una de ellas supera los 9.586,64 euros anuales (684,76 euros mensuales), ya no existe derecho a percibir la referida pensión de acuerdo con lo indicado en la web del Imserso.

Los datos de este instituto relativos al pasado mes de octubre apuntan que 4.798 cordobeses cobran pensiones no contributivas por jubilación, con una cuantía media que no llega a 390 euros mensuales, mientras que 3.703 personas ingresan una media de 463,38 euros por pensiones no contributivas de invalidez.

Para conocer el perfil de los beneficiarios, hay que consultar datos relativos al cierre del año pasado, que indican que las mujeres son el 78% de los perceptores de pensiones no contributivas por jubilación en Córdoba y el 48% de quienes las reciben por invalidez. Del total de quienes cobran esta paga en la provincia, el 65% (5.642 personas) son mujeres y un 35% (3.061 personas) son hombres.

Así, Villamor también señala que las pensiones no contributivas se conceden cuando los hogares no tienen ingresos muy superiores y apunta que, en la mayoría de los casos, las perceptoras son mujeres que viven en situaciones de soledad no deseada, suelen tener su vivienda en propiedad y residen en edificios sin ascensor. En su opinión, esta pensión debería concederse "de manera individual, al margen de lo que gane el cónyuge".

La Coordinadora Andaluza por la Defensa del Sistema Público de Pensiones ha presentado recientemente una moción a los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía (todos excepto Vox) en la que reclama al Gobierno regional que incremente la ayuda que otorga a los beneficiarios de estas pensiones para que los importes se sitúen por encima del umbral de la pobreza severa.

En este sentido, el documento contempla que, "según los Presupuesto Generales del Estado para el 2022, subirán un 3%, con lo que se situarán en 414,88 euros por 14 pagas, que equivale a 5.808,37 euros", por tanto, "queremos que la ayuda complementaria de la comunidad autónoma andaluza pase de los 140,92 euros anuales actuales, a 608,93 euros, que se podrían abonar mensualmente a razón de 43,50 euros en 14 pagas". Villamor subraya que, en estos momentos, lo planteado es aumentar las pensiones no contributivas en 40 céntimos mensuales.

"Queremos que la ayuda complementaria de Andalucía pase de 140 a 608 euros" José Villamor - Coportavoz de la Plataforma Ciudadana de Córdoba por la Defensa del Sistema Público de Pensiones

El escrito afirma que el incremento solicitado "significaría sacar a 94.366 personas del infame número de andaluces y andaluzas que se encuentran en pobreza severa, la mayoría, mujeres que, presumiblemente, en un alto porcentaje han dedicado su vida en edad laboral a trabajos invisibles en el hogar, los cuidados, la agricultura y los servicios domésticos, padeciendo por ello la condena a una vejez de miseria".

Los pensionistas cordobeses, a la cola de España

En otro orden de cosas, la información publicada recientemente por el Ministerio de Seguridad Social indica que, en el marco de las pensiones contributivas, Córdoba tiene 174.510 pensionistas que cobran una media de 859,94 euros mensuales, la sexta cuantía más baja de España.

El número de pensiones ha crecido un 1% en el último año y el importe medio, un 2,2%. Pese a este aumento, los pensionistas cordobeses ingresan un 17% menos que la media nacional, 178 euros menos al mes en cifras absolutas, y un 7% menos que el promedio de la comunidad autónoma, con una diferencia próxima a los 69 euros mensuales.

El colectivo más numeroso lo conforman los 107.317 jubilados de la provincia, que ingresan, de media, casi 986 euros mensuales. Detrás se sitúan las 43.371 personas viudas, que tienen una pensión media de 636,54 euros. Córdoba también tiene 15.426 pagas por incapacidad permanente, cuya cuantía media es de 854,53 euros; cuenta con 7.080 pensiones de orfandad, con un importe próximo a los 394 euros, y 1.316 en concepto de favor de familiares, cuyos beneficiarios perciben 555 euros de media.