Córdoba podría tener este año dos pistas de patinaje sobre hielo en Navidad : una de las pistas de patinaje sobre hielo se instalará finalmente en la plaza del Zoco y la otra espera permiso del Ayuntamiento de Córdoba para ser instalada en el Arcángel. En un acuerdo de última hora, la empresa organizadora ha conseguido ya permiso del Ayuntamiento de Córdoba para instalar en este espacio de la zona de Poniente, en la plaza del Zoco. El empresario responsable de la pista, Córdoba on ice, explica que la instalación de la misma comenzará este mismo viernes y espera inaugurarla el próximo viernes 3 de diciembre, prácticamente a la misma vez que el resto de la amplia oferta navideña que habrá en la ciudad. El espacio físico para el que finalmente han logrado autorización solo permite instalar una pista de 250 metros cuadrados, más pequeña que la que esta empresa ha montado en otras ocasiones en la plaza de las Tres Culturas. El precio de esta pista será de 5 euros la media hora.

De hecho, la pista de patinaje sobre hielo, que se ha instalado en Córdoba en el periodo navideño los últimos cinco años salvo el parón del covid, no se instalará este año en su ubicación clásica: la plaza de las Tres Culturas, frente a la estación de trenes. Este año, ADIF, el propietario de este espacio privado de uso público, no ha sacado a licitación esa actuación por lo que no ha sido posible la instalación de la pista. En años anteriores, el departamento comercial de las estaciones, dependiente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, había licitado la adjudicación del espacio y después el Ayuntamiento de Córdoba autorizaba el uso de la vía.

Esta coyuntura ha llevado a la empresa Aquaocio a buscar ubicaciones alternativas, y después de tantear varias posibilidades, ha decidido instalarse en la plaza del Zoco, aunque aún no pierde la esperanza de poder montar también donde siempre. De este modo, espera respuesta municipal para instalarse también en frente del centro comercial del Arcángel, en la explanada que es un aparcamiento.