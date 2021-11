Médicos e investigadores del hospital Reina Sofía y el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) se han puesto esta mañana el bigote, dentro de la campaña Movember, para concienciar sobre la importancia del diagnóstico precoz en el cáncer de próstata y animar a los varones a acudir al urólogo a partir de los 50 años para realizarse las revisiones periódicas. Se trata del cáncer más frecuente en varones y cada vez existen más herramientas para hacerle frente gracias a la investigación que se lleva a cabo en espacios como el Imibic, que lidera en Córdoba una decena de proyectos de investigación y 23 ensayos clínicos.

Estos trabajos, según ha explicado el doctor Raúl Luque, están encaminados a encontrar nuevos marcadores para realizar un diagnóstico más preciso y precoz, mejorando las técnicas diagnósticas de imagen y los tratamientos. Según ha informado, una de esas líneas en las que se trabaja es la determinación de nuevos biomarcadores que permitan identificar la existencia del cáncer de próstata, ya que el PSA, que es el que se emplea actualmente, presenta ciertas carencias y puede inducir a error. En este sentido, destacan los estudios multicéntricos Prostav e Inviprost, y el proyecto Afrodita, centrado en la identificación de marcadores e imagen para diagnóstico y registros para identificar perfiles de pacientes. Respecto a los ensayos clínicos, Córdoba trabaja de forma multidisciplinar para abordar este tipo de tumores, integrando profesionales de distintas áreas en estudios multicéntricos que están permitiendo avanzar en la evaluación mediante resonancia magnética o en colaboración con otros grupos como el que encabeza Raúl Luque, junto al grupo de Oncobesidad y Metabolismo. La Oncología Médica y Radioterápica, que cuenta con un número creciente de ensayos clínicos ha permitido además aumentar la inclusión de pacientes con cáncer en un 25% en estos estudios, de los que más del 10% tienen cáncer de próstata.

Se diagnostican más de 350 nuevos casos al año

La directora gerente del hospital Reina Sofía, Valle García, ha insistido en la necesidad de fomentar el cuidado y la salud masculina y la importancia de hacer visible este tipo de cáncer, del que se diagnostican más de 350 casos anuales. Entre los principales factores de riesgo destacan la edad (más riesgo a más edad), los antecedentes familiares, la raza (mayor incidencia y agresividad en la raza negra) y el estilo de vida, ya que una mala alimentación y la falta de ejercicio físico puede incrementar el riesgo.

El responsable del área de Urología del hospital, el doctor Francisco Anglada, ha insistido en la mejora de la calidad de vida derivada de la introducción nuevas técnicas fruto de la investigación como la biopsia por fusión, imagen de nueva generación y tratamientos de radioterapia de alta precisión gracias a la incorporación de aceleradores lineales de alta gama. En esta línea, ya se han realizado más de 800 biopsias con fusión y unas 200 prostatectomías laparoscópicas asistidas por robot con niveles muy satisfactorios. El resultado es que más del 90% de los pacientes con diagnóstico localizado de la enfermedad consiguen superarla mientras que la supervivencia en enfermos a los que se ha detectado en estadio avanzado se ha duplicado, pasando de 3 a más de 6 años.

"Quien tenga algún problema de próstata, que no dude en ir al urólogo"

La presentación de Movember ha contado este año con un paciente, Pedro Ocaña, de 75 años, que fue diagnosticado hace cinco de cáncer de próstata y la ha superado exitosamente. "Me hicieron una analítica de PSA y vieron que tenía los niveles altos", explica, "acudí al médico porque tenía molestias cuando iba a hacer pis y decidí que tenía que preguntar", ha expuesto el paciente. La analítica puso a los médicos sobre la pista y detectaron el tumor a tiempo, de forma que ni siquiera tuvo que ser intervenido. "Ahora estoy en tratamiento y no tengo síntomas, llevo una dieta saludable y me encuentro fenomenal", ha explicado, "animo a quien tenga algún problema de próstata que no dude en ir al urólogo porque se puede coger a tiempo y salvar la vida como yo". Su médico, el doctor Enrique Gómez, ha comentado que la edad media de los diagnósticos se realizan en hombres de unos 65 años aunque recomienda acudir periódicamente al urólogo a partir de los 50, sobre todo en pacientes con factores de riesgo, ya que el cáncer de próstata no presenta unos síntomas específicos y puede avanzar sin que la persona se de cuenta.