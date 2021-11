Definir Datta.capital podría resultar complejo. Uno de sus 13 fundadores, Alfredo Romeo, lo describe como «un market place de intercambio de productos, servicios y comunicaciones entre empresas y agentes económicos cordobeses». Este espacio on line tiene como principal objetivo acelerar las relaciones económicas que ocurren en la ciudad «con una información mucho más accesible», detalla Romeo.

Entre los fundadores se encuentran empresarios tecnológicos, agrícolas, un propietario de una agencia de publicidad y comunicación, un diseñador gráfico freelance o un funcionario. «Tenemos la representación del mundo con un único background en común: ahorrar y trabajar mucho», declara Romeo.

La plataforma viene de la mano, según sus fundadores, de un «nuevo orden económico». «Este nuevo orden económico engloba las finanzas descentralizadas, el mundo bitcoin y las criptomonedas», explica Romeo. «Pero esto no significa que fomentemos una economía independiente de las instituciones y entidades bancarias. Lo que buscamos es no depender de plataformas digitales globales que no están físicamente aquí en Córdoba y que no saben realmente lo que hay», especifica.

Funcionamiento

Si Romeo tuviera que resumir el objetivo principal de este proyecto lo tiene claro: «Crear una plataforma digital, propiedad del mayor número de cordobeses, donde ocurran cada vez más transacciones entre empresas y agentes económicos de la ciudad». Según indica, si se consigue desarrollar y promover esto, se logrará maximizar la riqueza que se queda en la ciudad. El funcionamiento estará basado en un modelo de negocio a través de suscripciones donde se podrá acceder a una serie de servicios incluidos al estar registrado en Datta.capital. «En un principio serán gratuitos al estar inscritos, luego cobraremos una suscripción como cualquier otra plataforma digital que conozcamos a día de hoy», manifiesta Romeo.

Expectativas de futuro

Para Alfredo Romeo, lo más importante, a día de hoy, es alcanzar el mayor número de personas. «Actualmente queremos llegar a ser 500 cabezas pensantes, que podrán entrar y ser propietarios a partir de una aportación de 99 euros». Además, Romeo subraya que «en un mundo donde dependemos cada vez más de las tecnologías, no tiene lógica que no tengamos ningún control sobre los datos locales de nuestra ciudad». Pero Romeo incide en la importancia de que «el objetivo no es controlar esta información en sí, sino tener accesibilidad y encontrarnos entre todos las empresas y agentes económicos mucho mejor».

Esta empresa tecnológica se sitúa en un escenario en el año 2030 pensando en el largo plazo. «Datta.capital nace pensando en esto, para nosotros el corto plazo no existe, y eso es básicamente porque los que estamos metidos aquí no necesitamos esto para vivir. No tenemos la preocupación de que necesitamos una determinada cantidad de dinero para mañana», confiesa Romeo.

«Si conseguimos entender este proyecto seremos capaces de levantar más capital y de ayudar a los empresarios locales que valen», concluye.