El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Pedro García, ha denunciado que en su grupo municipal están "escandalizados" por la situación judicial que rodea en estos momentos al caso de Infraestructuras, al tiempo que ha señalado que desconoce la parte que afecta a los contratos de la delegación cuando ésta estaba en manos de IU. Por un lado, hay un procedimiento sobre el que ya se ha pronunciado la Fiscalía, que ve indicio de delitos de prevaricación y falsedad documental en más de 40 contratos firmados durante 2020 en el área de Infraestructuras, en manos de David Dorado (Cs). Por otro, existe una auditoría externa (encargada por el propio Dorado) sobre contratos de la misma delegación y supuestas irregularidades en los mismos, que se remontan al año 2016, unos hechos que ya investiga el Ayuntamiento y sobre los que la Fiscalía no se ha pronunciado.

Sobre ese primer caso, García ha reprochado a David Dorado que haya justificado los hechos alegando un fallo en cadena de la parte técnica del Ayuntamiento (asesoría, control y fiscalización). Con ello, el portavoz del grupo municipal de IU ha afeado al actual edil de Infraestructuras que diga que "los técnicos se han ido equivocando uno tras otro para que haya habido un episodio de presunta corrupción, y que él no tiene ninguna responsabilidad".

Además, también ha hecho referencia a unas declaraciones de Dorado en las que aseguraba tener todo el respaldo y apoyo del alcalde, José María Bellido. Esto supone, para García, que "se señala directamente al alcalde de toda la gestión de Dorado" y ha recordado que se trata del "máximo dirigente político de este Ayuntamiento" por lo que "asume todas las irregularidades". Eso sí, fuentes municipales del equipo de gobierno han dejado claro que "cualquier responsabilidad por los hechos remitidos a sede judicial vinculados al Área de Infraestructuras se circunscriben solo a ese área municipal" y también han apuntado que no se descarta depurar responsabilidades políticas.

En IU tienen claro que Dorado ideó una "estrategia" para que la parte técnica municipal "no fiscalizara su trabajo", que pasaba por el fraccionamiento de contratos, ya que al ser inferior a una determinada cantidad la Intervención no tenía por qué revisarlos. Entiende García que no haberlo sabido Dorado, la responsabilidad sería la misma, pero "por omisión", y a ello ha añadido que la "responsabilidad política" también recae sobre la coordinadora general, que es un cargo nombrado por el propio Dorado y a la que señala directamente la Fiscalía.

Auditoría paralela

En cuanto a la posición de IU sobre la auditoría paralela encargada por Dorado para investigar contratos de Infraestructuras firmados entre 2016 y 2020, García ha dicho que no conoce "nada de eso" y que no tiene "ni un papel". En este movimiento de Dorado, según García, IU percibe "una estrategia para expandir su problema a otras etapas" algo que considera "de chiste".

El portavoz de IU en Capitulares ha recordado que "en las otras etapas no hay advertencia de los técnicos municipales de que se estaban haciendo cosas mal hechas" y ha defendido el trabajo de la por entonces delegada de Infraestructuras, Amparo Pernichi, sobre quien ha dicho que "ha hecho todo de manera transparente, limpia y sin advertencia de que estaba cometiendo un delito".

Contratos de Turismo

García ha hablado también de la forma de trabajar en la Delegación de Turismo, también en manos de Cs. La oposición ya denunció en su día fraccionamiento de contratos para la celebración del evento Kitchen en Fitur, aunque IU sospecha de que esa fórmula podría extenderse a más actividades.

Acerca de si pondrán estos hechos en conocimiento de la Fiscalía, como hicieron con el tema de Infraestructuras, García ha apuntado que se está estudiando, pero ha recordado que tienen "recursos limitados" y ha ironizado con que "no ganamos para juicios". En cualquier caso, ha asegurado que desde Turismo no se les facilita toda la documentación que solicitan, por lo que sí plantean ya poner esto en conocimiento del Defensor del Pueblo o de los juzgados.