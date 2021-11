Es imposible saber a día de hoy si el servicio que hacen los porteros en los colegios públicos de Córdoba se privatizará o no, si bien la moción que la izquierda ha presentado en el Pleno para defender este empleo municipal no ha salido adelante. Partido Popular y Ciudadanos, formaciones de gobierno en Córdoba, han dado una patada hacia adelante al asunto, aprobando en el Pleno el estudio de las funciones reales que hacen estos empleados municipales en los colegios públicos y la petición de informes para saber si es conforme a la ley antes de adoptar ninguna decisión. No obstante, la idea que baraja el equipo de gobierno pasa por permitir que la labor que desempeñan estos empleados municipales con el puesto de ordenanzas se externalice o se privatice (según el matiz político que se le quiera dar a los términos), y que la lleven a cabo personas con un algún grado de discapacidad del centro especial de empleo que resulte adjudicatario de un futuro contrato.

Dos argumentos blande el concejal de Recursos Humanos, Bernardo Jordano, para la externalización de los porteros: poner fin al problema de la falta de personal municipal en centros cívicos y demás dependencias municipales (de hecho 14 colegios están sin portero hoy por hoy) y dar la oportunidad de dar empleo a personas con dificultad para obtenerlo. Pese a la aprobación hoy de esta enmienda --propuesta para tumbar la moción que presentaba la izquierda pidiendo la paralización del proceso de privatización--, el equipo de gobierno mantiene la intención de dialogar con los afectados y los sindicatos, que expresó la semana pasada el alcalde, José María Bellido, y asegura que “la decisión no está todavía tomada”. “No hay nada todavía decidido, estamos todavía en cocina, hay que hablar con todos”, ha asegurado hoy en el pleno Bernardo Jordano.

El cambio de postura de Vox en apenas 24 horas, en las que ha pasado de ser un aliado inesperado de estos empleados municipales a ni siquiera abstenerse en la moción, ha dado votos suficientes hoy al gobierno municipal para aprobar la enmienda que encarga un estudio de puestos, pero no descarta el proceso, pese a que la edil de Vox considera que “se ha paralizado” y espera que la decisión no esté tomada. “Quiero pensar que Jordano no nos ha engañado”, ha dicho.

Para el PP, sin embargo, hoy no se ha paralizada nada “porque ni siquiera había un expediente abierto”, ha replicado en la sala de prensa el portavoz popular, Miguel Ángel Torrico. Ayer, Paula Badanelli, tachó de "chapuza" la medida y aseguró que, pese a que su partido estará siempre a favor de las privatizaciones, en este caso no se daban ninguna de las dos condiciones necesarias para ello, ya que ni supondría una mejora del servicio, ni una rebaja del coste para las arcas municipales.

El Colectivo de Porteros y Porteras, por su parte, ha pedido hoy al gobierno municipal que paralice el proceso para externalizar la labor desempeñada por estos empleados municipales en los colegios públicos y que no convierta en “un negocio” el trabajo que desempeñan desde el inicio de la democracia. Su portavoz, Antonio Bueno, ha blandido ante el Pleno el apoyo de 55 ampas y más de 11.700 firmas recogidas en los centros escolares de toda Córdoba, y ha recordado al gobierno local que puede paliar la carencia de personal con otros medios como bolsas de empleo o segunda actividad.

Las funciones de los porteros

El colectivo ha advertido del peligro que se corre con el modelo del Ayuntamiento de Granada, puesto de ejemplo por el delegado de Recursos Humanos, Bernardo Jordano, estos días, ya que la adjudicataria del servicio de portería en la capital granadina ha sido la multinacional Clece, y no un centro especial de empleo. Asimismo, y aunque han pedido la actualización del reglamento que ordena su trabajo, han dado a conocer una instrucción de la jefa de Educación e Infancia (delegación a la que pertenecen los colegios), remitida hace solo unos días, en la que se especifican cuáles son exactamente las labores de los porteros: realización de labores de atención telefónica, público, visitas, apertura y cierre de plantas, edificios e instalaciones; custodia de llaves del centro, control de las entradas y salidas de las personas, enseres; cobro de tickets o entradas, publicaciones y fotocopias, entre otras.

A pesar de esa instrucción desvelada por el Colectivo de Porteros, el delegado de Educación e Infancia, Manuel Torrejimeno (Cs), ha pedido el análisis de estas funciones y ha defendido la necesidad de externalizar estas plazas acusando a la oposición de querer “politizar” el asunto.

El debate

Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos se han quedado solos con su moción, en la que pedían la defensa expresa de la figura del portero en los colegios públicos de Córdoba y parar el proceso para externalizar este servicio. Consideran los partidos de izquierdas que la privatización supondrá un coste añadido para el Ayuntamiento de Córdoba y la desaparición de una figura muy respetada en la comunidad educativa.

En el salón de plenos, la concejala socialista Alicia Moya ha insistido en que “el debate de hoy no es centro especial de empleo o no, si no que es privatización de los porteros o no” y ha recordado que la moción se trae por iniciativa popular. La edil ha acusado a Vox de usar “la demagogia” y al PP de querer privatizar el servicio , “le den la vueltas que quieran darle”, ha dicho.

El portavoz de IU, Pedro García, por su parte, ha negado que la intención de Jordano sea potenciar el empleo de personas con discapacidad, porque, ha explicado, el concejal popular “cambió el pliego de mantenimiento de parques y jardines que estaba preparado desde el anterior mandato para que fuera un centro especial de empleo quien llevase a cabo estas labores” y apostó por una privatización pura y dura. La portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha hecho una defensa de la tarea de los empleados municipales en los centros educativos y ha criticado a la derecha por tener en su ADN “la privatización de todo lo público”.