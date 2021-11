"Todavía no tengo claro que estudiar", "no se si llegaré a la nota de corte" o "aún no se si quedarme en Córdoba". Así llegaban muchos estudiantes a la feria de orientación universitaria Unitour, que ha hecho parada este miércoles en Córdoba. Más de una veintena de universidades han estado representadas en este salón, instalado en el Hotel Center, al que han acudido 7 centros educativos de la capital y 4 de la provincia.

Después de realizar un tour por los diferentes stand de las universidades, han salido con las manos llenas de folletos y con la cabeza un poco más despejada, ya que han podido resolver algunas de las dudas que tenían de la etapa que están a punto de comenzar. La mayoría han coincidido en que quieren estudiar en Córdoba, por cercanía y por la calidad de la Universidad de Córdoba (UCO), que también ha estado representada. Los grados por los que más se han interesado han sido los relacionado con Ciencias de la Salud o Ingeniería, aunque también han preguntado bastante sobre las dobles titulaciones, según Agustina Erruzo, de la Oficina de Información al Estudiante de la UCO.

Ismael López y Laura López, del Blas Infante, tienen claro que quieren estudiar Biología en la UCO, y es este salón han podido conocer más detalles de lo que les espera en los próximos años.

La mayoría de jóvenes que deciden salir de Córdoba tienen como prioridad Sevilla, por cercanía y por la oferta cultural, de ocio y educativa que ofrece la capital andaluza, aunque Madrid también está entre las primeras opciones. Eso sí, la decisión final dependerá de la nota que obtengan en las pruebas de acceso a la universidad, algo que en muchos casos también será decisivo para decidirse entre centro público o privado.

María y Lourdes, por ejemplo, dos alumnos del El Carpio, quieren estudiar en Sevilla y se están esforzando por conseguir la máxima nota para entrar entrar en la pública, pero por si no pudieran hacerlo se están informando de la oferta privada. Estudiar fuera de España, en lugares como Holanda también está en los planes de algunos cordobeses del Colegio Británico. En su caso, aspiran a estudiar en la Universidad Pública "porque si te ofrece el mismo grado y te puedes ahorrar un dinero mejor gastarlo en un buen master", apunta Marina.

Los alumnos que han acudido a la feria entrarán en el sorteo que realizará Unitour una vez acabada su ruta por España, Italia y México de cinco becas para costear íntegramente la matrícula universitaria. Los padres, profesores y personas que han querido informarse de las distintas universidades también han acudido al evento en horario de tarde.

Por el Center han pasado alumnos del IES Luis de Góngora, Colegio el Encinar, Colegio Sagrado Corazón, IES Profesor Andrés Bojollo (Puente Genil), IES Antonio Galán Acosta (Montoro), IES Blas Infante, Colegio Yucatal (Posadas), Colegio Diocesano Trinidad, British School of Córdoba, Colegio Almedina y el IES Juan de Arejula (Lucena).