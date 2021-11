Al consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre Muñoz, no le ha tocado una legislatura nada tranquila, pues a la crisis de la listeria, le siguió la aún más grave del coronavirus, que aún continúa, y ahora tiene a los sindicatos sanitarios protestando porque estos colectivos consideran que la pandemia ha venido a reflejar la falta de personal que existe en el sistema sanitario público andaluz desde hace años. Sin embargo, Aguirre considera, que en los tres años que lleva en la consejería, su equipo ha tratado de dar una salida lo «más digna posible» a todos los problemas que han ido surgiendo.

Hace un año, en plena segunda ola de la pandemia, la tasa de contagio en Andalucía superaba los 500 casos de covid por 100.000 habitantes y había más de 3.300 hospitalizados con el virus, mientras que ahora la tasa apenas llega a 50 y los ingresados se sitúan por debajo de 200 en la región. Al margen de que en noviembre de 2020 no se había iniciado aún la vacunación. ¿Con estos datos hay indicios de que pueda iniciarse una sexta ola?

La incidencia del covid presenta una tendencia actual ascendente en toda Europa. En países, como Rumanía, en los que más está aumentando la incidencia, la vacunación no llega al 40%; en Alemania ronda el 60%, y en el Reino Unido, el 65% (pero muchos con una sola dosis). España tiene a un 88% de la población mayor de 12 años con las dos dosis y Andalucía, un 91,2%, 3 puntos por encima de la media nacional. Eso nos da cierto colchón. Estamos preocupados por la tendencia ascendente, pero no hay por ahora una relación directa entre la subida de casos y las hospitalizaciones. Está aumentando la incidencia de forma muy lenta en Andalucía, aunque posiblemente suba más en los próximos días. Pero la presión hospitalaria se mantiene, con tendencia a crecer posiblemente, pero puede ser absorbida por el sistema sanitario. Sobre una posible sexta ola tenemos que ser muy cautos, mantener las medidas preventivas, (mascarillas, higiene de manos, entre otras) y los sistemas de vigilancia (PCR, despistaje o trazabilidad).

¿La vacunación actual protege ante las nuevas cepas del covid?

Siempre hay que estar a la expectativa de la evolución de este virus, pero ninguna de las cepas que circulan actualmente escapa a la vacunación. La mayoría de los ingresos covid que se registran son de personas no vacunadas, sobre todo en las uci. El 60% de los ingresos covid corresponde a personas no vacunadas y el porcentaje aumenta al 80% en la uci. La evolución de la infección en las personas no vacunadas es mucho más virulenta que en las personas vacunadas, que en caso de infección la pasarán de forma más benévola.

¿Y por qué la tasa de contagio de Córdoba o la de Málaga son ahora muy superiores a la andaluza?

Porque en Córdoba y Málaga está habiendo sendos brotes de covid, uno en la prisión de Córdoba y otro en la cárcel de Archidona. Desde que se conocieron los positivos se han activado protocolos de actuación para el aislamiento de los afectados y se han llevado a cabo cribados. La mayoría de los contagios que se están detectando son leves y asintomáticos porque el 95% de los internos estaban vacunados con Janssen. Además, hemos adelantado la vacunación de refuerzo en las prisiones, y en el caso concreto de Córdoba, ya se han puesto 800 vacunas, del laboratorio Moderna.

Toda Andalucía lleva más de tres semanas en nivel cero, sin restricciones en el ocio y hostelería. ¿Qué tendría que empeorar para que el Gobierno andaluz se planteara acordar alguna limitación?

Tendría que empeorar mucho, además de la incidencia, la presión hospitalaria por covid en Andalucía , que ahora mismo es la más baja de toda España. Si el auge de la incidencia no va acompañado de un gran repunte de los ingresos tenemos más capacidad de absorberlo.

¿Qué situación epidemiológica puede haber en diciembre, con el macropuente y las navidades?

Todo va a depender de la evolución de la incidencia del covid y de la presión hospitalaria. Mientras que no aparezca una cepa del covid que sea muy virulenta y que no sea sensible a la vacuna, seguiremos conviviendo con el virus, con un índice de contagios y una presión hospitalaria no muy alta. La tendencia es al alza y habrá que ver hasta donde sube, pues ahora mismo la media andaluza de infecciones covid está más de 20 puntos por debajo de la de España y muy lejos de países europeos. La franja de edad donde está habiendo más contagios es en la de 30 a 45 años en personas no vacunadas, ya que en ese tramo solo hay un 80,2% vacunados con las dos dosis, frente al 91,2% de toda la población diana.

¿Alguna novedad sobre cuándo se empezará a vacunar a los niños andaluces de 5 a 11 años?

Esperemos que el informe positivo de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) esté listo para la primera o segunda quincena de diciembre. La distribución de Pfizer o Moderna de esta vacuna para niños de 5 a 11 años va a venir en ampollas diferenciadas, que cuando esté el visto bueno, se empezará a distribuir por Europa en relación poblacional al resto de los países y en España se hará llegar luego a las comunidades autónomas. Así, que esperamos poder vacunar del covid a los niños de 5 a 11 años en el mismo mes de diciembre.

¿Si llegaran las vacunas de niños para las vacaciones de Navidad ya no se aplicaría la vacuna en colegios como se planteó?

Según los plazos finales de su llegada, habrá que definir la estrategia de administración, pero si llegan las vacunas en navidades no las vamos a tener en neveras. Se pueden poner también en los centros de salud.

¿Seguirán las mascarillas en todos los centros educativos?

Sí, porque en países como Francia donde las habían quitado las están volviendo a poner y en Andalucía no vamos a estar con vaivenes. El año pasado no tuvimos gripe ni virus respiratorio sincitial, gracias en parte a las mascarillas. Este invierno nos encontramos con una población con menos desarrollo inmunológico al no haber habido incidencia de estos virus el pasado año, por lo que posiblemente tendremos más VRS y más gripe, y la única forma de controlarlo es con la vacuna y con medidas higiénico-preventivas.

El Gobierno andaluz acaba de incluir en el calendario vacunal gratuito la vacuna frente a la meningitis B. ¿Prevé la Junta incorporar alguna vacuna más sin coste?

El calendario vacunal andaluz presentado esta semana es posiblemente el mejor del mundo, al incluir la gratuidad de la vacuna frente a la meningitis B (Betxero), entre otras mejoras recientes. Nos queda la asignatura de incluir sin coste la vacuna frente al papiloma virus para los niños, pues desde hace años existe para las niñas. Ahora, hemos incorporado una nueva vacuna frente al papiloma virus que protege frente a nueve cepas. Además, la vacuna de la gripe de este año es tetravalente, porque incluye dos cepas de virus A y dos cepas del B. Concretamente, las vacunas antigripales que estamos poniendo en las residencias tienen tres veces más de capacidad inmunológica

¿Siguen sin registrarse casos de delta plus en Andalucía?

Sí. Secuenciamos a todos los pacientes que ingresan por covid para distinguir qué cepa les afecta. Estamos vigilando mucho, sobre todo en Gibraltar y la Costa del sol, pero ahora mismo estamos con cierta tranquilidad.

¿La tercera dosis del covid se va a inocular a más colectivos de población?

Desde la Junta de Andalucía queremos extender la tercera dosis contra el covid a los profesionales sanitarios y sociosanitarios y a las personas mayores de 60 años. Así, se lo planteé el pasado miércoles a la ministra de Sanidad, en el Consejo Interterritorial, al comprobar el aumento de la incidencia en esa franja de edad.

¿La Consejería de Salud cuenta con un plan de atención a los casos de covid persistente?

Sí. Por ejemplo, en el hospital Reina Sofía hay una unidad. Al atender a estos pacientes nos estamos encontrando con patología muy diversa y no esperada debida al covid persistente. El coronavirus es un virus muy traicionero y con una evolución tórpida. Incluso pacientes con covid banal, meses después han presentado problemas achacados a un posible covid persistente.

¿Qué motivos alegan para no haberse vacunado quienes luego acaban ingresados por covid?

Los motivos son múltiples. Pero pido sentido común y que se basen en la evidencia científica. No eres sólo tú, sino que pones en peligro la vida de los demás. Hay 540.000 andaluces a los que les falta alguna dosis frente al covid o que no se han vacunado aún. Les ruego que acudan a vacunarse para que no corran el riesgo de acabar en una uci.

El Gobierno andaluz quería obligar a vacunarse frente al covid a determinados profesionales, como ha hecho, por ejemplo Francia, pero se encontraron con el rechazo de los tribunales.

El Comité de Expertos de Andalucía vio necesario que los trabajadores sanitarios y sociosanitarios se vacunaran de forma obligatoria para salvaguardar a los que cuidan. Sin embargo, el TSJA echó para atrás la propuesta. En España carecemos de una Ley de Pandemias y en estos casi dos años ya de crisis sanitaria se debería haber cambiado la Ley de Salud Pública para aportar herramientas jurídicas a las comunidades autónomas. Apostamos por una vacunación obligatoria de ciertos colectivos. Igual que vemos bien que se debería aprobar la solicitud del certificado covid para acudir a eventos multitudinarios. Esto también nos lo echaron para atrás jurídicamente y se lo he comentado a la ministra, que su Gobierno plantee un cambio legislativo en el congreso.

¿Cuándo se va a conseguir la inmunidad de grupo en Andalucía?

Andalucía tiene un 91,2% de inmunidad de grupo (vacunados con las dos dosis) entre los mayores de 12 años, pero se puede llegar al 100% para ganar tranquilidad. En la población general es del 80%. Por tanto, en la población de todas las edades nos queda un 10% para la inmunidad de grupo al ser ahora mayoritarios los contagios por la variante delta. Si hubiera permanecido la variante alfa (británica) la inmunidad de grupo se habría alcanzado con el 70% de vacunados. Pero la delta, al ser más contagiosa, requiere unos estándares más elevados para lograr la inmunidad de grupo.

¿Cómo está evolucionando la campaña de vacunación frente a la gripe en Andalucía?

Esta semana se ha llegado en Andalucía al millón de vacunas de la gripe puestas. Contamos con 1.650.000 dosis. Vamos a una velocidad de crucero bastante buena.

¿Se licitará pronto la remodelación del proyecto de ampliación de las nuevas consultas Materno Infantiles del hospital Reina Sofía?

La reforma y ampliación del proyecto continúa siendo revisada por el Servicio Andaluz de Salud y espero que en pocos meses esté adjudicado. El dinero de la primera partida de la obra está y se ha aumentado. Es una pena porque si hubiera seguido la obra, que estaba inicialmente prevista, casi estaría a punto de concluirse.

"Si estudiamos la evolución de la lista de espera la comunidad española que proporcionalmente más ha reducido la demora ha sido Andalucía"

Algunos sindicatos sanitarios están alertando del aumento de la lista de espera quirúrgica, de pruebas y de consultas.

Si estudiamos la evolución de la lista de espera la comunidad española que proporcionalmente más ha reducido la demora ha sido Andalucía. Aquí hemos amortiguado mejor las diferentes olas de la pandemia. Cada hospital ha hecho su plan de contingencia. Así, en el Reina Sofía cuando había que atender a más pacientes con coronavirus se reducía la actividad quirúrgica y cuando bajaba el covid se operaba más.

¿Con qué personal médico se va a abrir el hospital de Palma del Río con el déficit de médicos que existe en Córdoba?

El hospital de Palma del Río dependerá orgánicamente del Reina Sofía. Los especialistas del Reina Sofía se desplazarán al hospital de Palma del Río para que no lo hagan los pacientes de esa zona y se tratará de resolver las asistencias que se presten en acto único.

También denuncian los sindicatos sanitarios que la Consejería de Salud debe a los profesionales del SAS parte de la productividad y que han dejado de renovarse 8.000 contratos de refuerzo covid.

La productividad, muy merecida por los profesionales del sistema sanitario público andaluz, se está pagando en tiempo y forma. Han sido años muy duros. El año pasado se pagó el 100% de productividad. Este año se está adecuando la misma a lo que viene en los presupuestos de 2021. Por otro lado, estamos aumentando las retribuciones de los médicos, se ha nivelado la nocturnidad, estamos en la equiparación salarial. Para la atención del covid se contrataron en Andalucía a 20.000 profesionales con fondos covid europeos. Este miércoles le pregunté otra vez a la ministra si va a haber fondos para contratación covid y me ha dicho que hay cero fondos. La contratación de 20.000 profesionales se hizo en febrero cuando había más de 5.000 ingresados por covid en Andalucía, pero ahora mismo estamos en 182. Hay una diferencia, porque hemos tenido en funcionamiento grandes centros de vacunación que ahora mismo no están activos. Ha habido momentos que necesitábamos mucho personal, sobre todo en los hospitales, pero ahora hace falta reforzar la atención primaria. De los contratos covid se quedan el 100% de los médicos y el 75% de toda la enfermería. Es un gran esfuerzo económico, necesario para estar preparados para lo que pueda ser el invierno. Si sumas los profesionales covid que se han quedado trabajando en Extremadura, Comunidad Valenciana o Castilla La Mancha, son menos que en Andalucía. El personal que se queda será para el plan de alta frecuentación estarán contratados 6 meses, y para zonas de difícil cobertura, un año. Y estarán operativos para la alta frecuentación.

¿Para cuándo se va lograr reducir el tiempo de espera para una cita con el médico de familia?

Con la nueva Estrategia de Atención Primaria se está logrando reducir esa demora. Si intentas ahora solicitar cita la petición distingue entre si quieres consulta telefónica o presencial y el tiempo medio es inferior a esos días. Si en los 14 días no hay cita, el programa te comunica que serás atendido por un profesional sanitario en tu centro de salud. Con la consulta de acogida siempre hay un profesional sanitario en la consulta de acogida, que realiza una primera atención con o sin cita.

¿Le gustaría acabar la legislatura y seguir en la Consejería si obtiene su partido mayoría?

Tiempo al tiempo. Mi confianza es plena en Juanma Moreno. Creo que estamos trabajando mucho y bien. Estamos asentando un cambio después de tantos años de Gobierno socialista. Hemos estado tan imbuidos en todos los problemas que nos han surgido, dándoles una salida lo más digna posible, por lo que espero que se agote la legislatura, ya que nuestro proyecto es serio y tenemos ganas de trabajar. Y el año que viene, según lo que digan los andaluces, ya veremos qué hacemos. Si contamos con la mayoría suficiente para poder gobernar y para asentar todas las políticas, no sólo sanitarias, que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía.