La asociación de trabajadores penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar ha informado este martes, a través de un comunicado, de que en los últimos días se han aislado otros cuatro módulos de la prisión de Córdoba, por lo que ya son seis los espacios cerrados a causa del brote de coronavirus, casi la mitad de los que hay en el centro. En concreto, se trata de los módulos 1, 4, 6, 10, 11 y 14.

El 4 y el 6 habrían sido aislados este martes, según lo precisado por el colectivo. El viernes pasado se comunicó que eran tres los departamentos cerrados en la cárcel. En cuanto al número de personas contagiadas por coronavirus, Tu Abandono Me Puede Matar estima que hay un centenar de afectados, una cifra también apuntada desde Acaip UGT el jueves pasado.

Sin embargo, Instituciones Penitenciarias ha señalado este martes que hay 62 infectados y que próximamente se dará de alta a una cifra importante de personas que en estos momentos están pasando la cuarentena. La fuente consultada por este periódico ha rechazado que sean seis los departamentos cerrados por el brote de covid, aunque no ha podido precisar cuántos se encuentran en esta situación.

También ha destacado que los enfermos están leves o asintomáticos gracias a la vacunación contra el coronavirus. Por último, en referencia a la posibilidad de que se realicen más pruebas en el centro para conocer la situación de la pandemia, ha recordado que esta decisión debe ser adoptada por los responsables sanitarios de la comunidad autónoma.

Tu Abandono Me Puede Matar entiende que, además de los módulos aislados, "el resto de departamentos estarán también infectados, pero al no realizarse un cribado general no se sabe el alcance que ha tomado el virus y así es más fácil camuflar las estadísticas", destaca. A esto añade que "el centro penitenciario es un caos, se han sometido a cuarentena a todos los cocineros", y abunda en que "los trabajadores están muy cabreados con la gestión de la dirección, ya que se va improvisando sobre la marcha".

La asociación afirma que hay "módulos masificados, algunos con 135 internos, con lo que aumenta la multiplicación del virus entre la población reclusa". Además, apunta que hay funcionarios trabajando en los departamentos confinados "sin que les hagan las pruebas pertinentes, ya que se daría una situación de colapso por falta de personal en caso de positivos".

Las estimaciones de la asociación indican que "hay un déficit de más de 60 funcionarios en el centro y pasa factura al resto", y comenta que "seguimos denunciando la falta de transparencia e información en las estadísticas (...) Está en juego la salud de todos los trabajadores, sus familias y los propios internos".

Ante esta situación, manifiesta que "solicitamos medios adecuados para trabajar en estas condiciones y reiteramos que se solicite a sanidad que se haga un cribado general a todos los trabajadores para establecer el alcance del virus, así como a todos los internos del centro".