En el Foro sobre la Base Logística del Ejército, organizado por Diario CÓRDOBA, el alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha tenido la oportunidad de responder a las preguntas que han ido enviando los asistentes durante el evento. El desarrollo que va a traer consigo este polo industrial y la generación de empleo han sido los temas que más han interesado.

Son muchas las expectativas que ha puesto el ciudadano sobre la capacidad de generar empleo que trae consigo la base. Se está hablando de la creación de miles de puestos de trabajo que tienen que ver con el ejército pero también para la sociedad civil. ¿Creará el Ayuntamiento alguna bolsa de trabajo o algún proceso de selección para el empleo público? No ya para la base sino para toda esa infraestructura paralela que se va a generar.

Al poco tiempo de que se hiciera pública la decisión comenzaron a llegar correos, mensajes y llamadas preguntando que donde tenían que enviar el currículum para trabajar en la base. No obstante, este es un proyecto de defensa. La dirección general de infraestructuras es la que va a liderar la primera misión que es la del establecimiento, es decir, toda la construcción, la licitación… y luego será el mando logístico, encabezado por el general Cebrián, quien haga funcionar la base. Desde el Ayuntamiento y desde las instituciones tenemos que trabajar en varios aspectos. En primer lugar, tenemos que empaparnos de ese proyecto, de qué necesidades directas de personal civil va a tener, para capacitar y formar a los cordobeses, las cordobesas y todo el que quiera para poder optar a esos puestos. En segundo lugar, nosotros más que crear una bolsa de trabajo, lo que sí tenemos que establecer es un contacto muy directo del Ministerio de Defensa y el ejército de tierra con los agentes económicos y sociales cordobeses para generar también otro empleo indirecto y que todos los servicios que se van a prestar y todo lo que va a haber que es mucho de colaboración público-privada. Que tengamos preparados a los empresarios y también a los trabajadores para que puedan prestarlos. Ese es el camino que hasta ahora nos hemos marcado, con los siguientes hitos. Por un lado, una importante presencia de la formación profesional y por otro, una cualificación muy específica más allá de titulaciones oficiales. Estamos hablando de dar una formación a la carta que permita optar a esos empleos.

En esa colaboración entre instituciones y Fuerzas Armadas. ¿Piensa que puede ser útil un evento en el que las empresas cordobesas compartan sus capacidades con las Fuerzas Armadas?¿Se podría organizar un foro dedicado a las capacidades de las empresas de Córdoba?

Para empezar, tengo que agradecer en nombre de todos los cordobeses al ejército de tierra y a Defensa la sensibilidad que están mostrando con el sector empresarial local. Son varios los encuentros que ha habido entre los responsables de Defensa y del ejército con representantes empresariales locales, de la mano de su principal patronal, la Confederación de Empresarios. Yo sí lo veo útil, pero hay que ver como estamos ordenando esto. Nos vamos a sumar a lo que ya existe, es decir, la Feria de la Defensa de Madrid, una feria importantísima en la que nunca hemos estado presentes como ciudad, y ya sí que vamos a estar como también lo estará la Universidad con su propio stand. Nosotros vamos a ir de la mano de la Diputación de Córdoba, compartiendo los gastos y también el protagonismo. En esa feria, se han apuntado alrededor de 100 empresas cordobesas que van a poder participar precisamente para eso, para conocer a los responsables de Defensa y a todas las empresas del sector. Además, vamos a aprovechar para exponer nuestro proyecto a todos los representantes empresariales e institucionales que participan en esa feria. Yo creo que ese es el primer paso que hay que dar y, desde luego que sí, seguir propiciando foros en los que haya un encuentro entre representantes institucionales y defensa siempre va a ser útil, porque, insisto, aquí hay varias fases: la primera la propia construcción pero luego viene toda la operatividad de la base, donde esa colaboración público-privada es imprescindible.

Más allá del manifiesto interés que la empresa cordobesa está mostrando sobre la base, ¿han llamado ya a las puertas de urbanismo o del Ayuntamiento alguna empresa de fuera para instalarse en Córdoba, en relación con las actividades que va a ofrecer la base?

Sí, han llamado a la puerta del Ayuntamiento. Este es un proyecto que es de la ciudad pero que también es andaluz y provincial. La primera empresa que llamó a nuestras puertas es una empresa, por así decirlo, del sector aeronáutico o algo parecido. En definitiva, tiene que ver con drones. Llamó a la puerta después de esta iniciativa y, ciertamente, las necesidades de suelo que tenían eran imposibles de afrontar por parte de la ciudad. Precisamente para eso estaba otro suelo disponible, como es el suelo del Ayuntamiento de La Carlota. Lo que hicimos es atenderlos nosotros, junto con la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno, y viendo que era imposible, contactamos con la Diputación de Córdoba y con el Ayuntamiento de La Carlota y ya están trabajando en ello. Hay otros dos iniciativas que también me constan que han llamado a la puerta de la Junta de Andalucía, directamente, que también están empezando a interesarse. Esto va a ser un goteo constante, si hacemos las cosas bien, pero la oportunidad está ahí. El hecho de que hay un proyecto tractor es innegable. Muchas empresas tienen y van a tener relación con esa base y, evidentemente, entre las que tengan relación directa y otras ven una oportunidad de desarrollo en este polo logístico e industrial que se va a generar.

En cuanto a infraestructuras y comunicaciones, ¿cuándo se va a empezar a adecuar el PGOU para dar acceso a la base logística?

De inmediato. Los equipos de la Gerencia de Urbanismo ya están trabajando y ahora lo que vamos a hacer es actualizar la junta de compensación para ponerla en marcha, para contratar a todos los profesionales que sean necesarios y que podamos llevar a buen puerto la innovación del plan. El calendario que nos hemos marcado para tener la innovación lista para la primavera de 2022.

Aprovechando el peso de la base logística, ¿se está analizando, estudiando y planificando la conexión para el desarrollo del corredor ferroviario o nuevas comunicaciones ferroviarias?¿Se contempla un nuevo apeadero y la ampliación del itinerario actual, que llega hasta Alcolea? Y si nos puede hablar del aeropuerto.

Estos son asuntos que exceden a la competencia municipal. Vamos a enmarcarlo en una reflexión más amplia. Respecto al corredor ferroviario, es una infraestructura imprescindible, por la base en si misma cuando hablamos de esa autopista ferroviaria que se va a conformar si queremos dar una respuesta rápida, eficaz y eficiente a las necesidades logísticas de Defensa, pero es necesaria y útil para Córdoba más allá de la base logística porque nos mete de lleno en ese mundo logístico al 100%. Estamos trabajando desde los ayuntamientos de toda España que estamos afectados por esa infraestructura y, evidentemente, en los presupuestos del Estado ya hay contemplada una partida para que se pueda desarrollar. Yo confío y espero que, desde esa misma carta institucional, sea una realidad. En cuanto a apeaderos, la verdad es que no estamos manejando ahora mismo más iniciativas, sí dando por supuesto que, evidentemente, la base logística tendrá que contar con algún tipo de iniciativa que le de acceso a ese corredor ferroviario. Y respecto al aeropuerto, lo que tiene es una oportunidad también. En el aeropuerto también quedan cuestiones por resolver para que su operatividad sea plena. Antes, cuando estaba hablando de esa empresa de drones que llamaba a nuestra puerta entre otras cosas es porque en Córdoba hay un aeropuerto, y no es que venga a quedarse con el aeropuerto, viene a sumar una actividad nueva a ese aeropuerto relacionada con la industria y la tecnología en materia aeronáutica y relacionada con la industria militar. Es decir, el aeropuerto teniendo una infraestructura que está infrautilizada, ahora tiene una oportunidad de ligar su futuro a los usos que va a tener la base y a la industria auxiliar que venga. Eso requerirá algún tipo de adaptación o inversión.

"Estoy convencido que en esta apuesta de ciudad el gobierno de la nación va a seguir apostando por Córdoba"

¿Cómo se podría evitar o qué controles se podrían establecer ante una hipotética subida del precio de la vivienda de Córdoba, que todo el mundo ve avecinarse, u otras tentativas especuladoras?

No voy a menospreciar el riesgo que se advierte pero, afortunadamente, Córdoba cuenta con un plan general de ordenación urbana muy estable. Eso ofrece, en primer lugar, seguridad. Córdoba está pendiente de desarrollo por todo el poniente, y en el dossier que nosotros presentamos en Madrid estábamos hablando de que podíamos ofrecer hasta 10.000 viviendas. Tampoco nos podemos olvidar de que en Córdoba contamos con un plan que ya incorpora, desde hace muchos años, que los barrios que se desarrollan nuevos se contempla entre un 25-30% de viviendas de protección oficial, lo cual hace que funcione como un mecanismo corrector del precio de la vivienda y, sobre todo, nos permite que en todos lo barrios de expansión haya también posibilidades de acceso a vivienda de los jóvenes que acceden a su primera vivienda y a quienes están, sean o no jóvenes, a ese proceso de adquisición de una vivienda que no puede pagar un precio más elevado. Lo digo porque creo que por le volumen de viviendas y por los propios mecanismos correctores que tiene implantado el urbanismo en Córdoba, desde que se aprobó el PGOU, no creo que sea un riesgo excesivo esa especulación de subida. Sí me consta que se ha podido producir algunos de esos fenómenos en algunos municipios de la provincia donde ni el volumen ni los mecanismos son tan potentes. Pero en Córdoba nuestro plan general nos permite ser optimistas.

Por último, imagínese una cinta con los colores de la bandera de España, una tijeras en la mano... ¿Aspirará a ser el alcalde que inaugure la base logística en el año 2026?

Creo que se me nota en la cara... No es que aspire, es que es mi ilusión. Más que una aspiración es un sueño. Yo lo decía antes, este proyecto es mi proyecto para Córdoba. De la suerte que tengo de ser el alcalde porque la gente lo quiso y porque me votaron, si hay algún proyecto que me me ilusiona y que veo que va a quedar en Córdoba para los restos es este. Con lo cual, más que mi aspiración es mi ilusión. Yo estoy ilusionado por llevar este proyecto a buen puerto y con poder ayudar a que a su culminación.