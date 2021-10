Si 20.000 personas llevan el nombre de San Rafael en Córdoba, hoy, al menos 20.000 familias, abuelos, padres, nietos y con suerte biznietos, que hoy se han reunido en torno a una mesa, con perol o sin perol, para festejar la vida y la tradición de la festividad local por antonomasia. Antes de dedicarse a lo lúdico, muchos cordobeses también han acudido a la Iglesia del Juramento, que ha sido un bullicio toda la mañana y en la que ha oficiado una misa el obispo, Demetrio Fernández. El alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha felicitado a los cordobeses por su día.

Con la prohibición de la Junta de Andalucía de hacer fuego, para evitar incendios tras un verano que parece no quererse acabar, los cordobeses se han repartido por el Parque de los Villares, el recinto ferial de El Arenal, la zona del Patriarca y la Cuesta del Reventón, así como por los cientos de parcelas que surcan el término urbano. Además, el sector de la hostelería, que vive una vuelta a la normalidad y a la ausencia de restricciones por el covid con una primavera de reservas, ha visto cómo este fin de semana muchos visitantes se han desplazado a la capital cordobesa para ver los patios en otoño y muchos otros han sustituido el campo, por una buena mesa servida por profesionales en alguno de los establecimientos de la capital.

Francisco de la Torre, presidente de Hostecor, ha advertido mayor movimiento mañana 25 de octubre, que será festivo gracias a que San Rafael ha caído este año en domingo. "Hoy la gente apuesta más por una comida muy familiar y son muchos los que mantienen la tradición de los peroles, pero mañana sí que es verdad que hemos notado un repunte de reservas". comenta. Las redes

Arenal: obra, peroles y mercadillo

En el recinto ferial de El Arenal han coincidido este año una triada de circunstancias: el mercadillo de los domingos, los peroles y la obra que acomete el Consistorio para adecuar el espacio a una feria del siglo XXI. El Ayuntamiento de Córdoba ha facilitado este año a los cordobeses que se han desplazado a las inmediaciones del Arcángel las infraestructuras básicas para celebrar el día de San Rafael como marca la tradición. En este sentido, se va a habilitar tomas de agua, pilas de leña para el que quiera hacer un perol, así como carpas, papeleras, aseos y contenedores.

De los primeros en llegar: Rafael Quiles, que se ha presentado en El Arenal a las 5 de la mañana "y ya había gente". No es que sean muchos perolistas los allí congregados, pero desde luego madrugadores han sido. Su madre, Antonia Quiles, no le pone pegas a nada: "Después de lo que hemos pasado este año, estamos bien donde nos pongan. Con la famila a gusto, en cualquier lado", asegura en mitad de una partida de pokino con la que no se hará millonaria. "Nos jugamos céntimos, es solo por echar un rato".

Al veterano Rafael Moreno, 76 años, no le ha gustado que se haya dejado el mercadillo en el mismo sitio que los peroles. "No pega", dice. En cualquier caso, eso no deslucirá el perol que ha organizado para su familia los Moreno Serrano, de la Fuensanta. "Traemos sardinas, panceta, chuletas, costillas ibéricas, champiñones, y el arroz lo echaremos para las 4 con esos espárragos que cogí en Villanueva y tenía congelados", comenta Rafael convencido de que esta noche no cenará ninguno de ellos.

Para hacer un perol no hace falta que en el grupo haya un solo Rafael. Lolo Ariza y sus amigos --algunos de los Moteros Devilson-- lo tienen claro. "¿Qué hace falta llamarse Rafael?", pregunta retórico. Lo que sí llevan es comida para no aburrirse. "Carnaca, gambones, presa.... ¡Ah y verduras para ponerlas a la plancha!", relata. También llevan ensaladilla para hacer un concurso, que ha ganado Juani.

Los Villares, perol frio

El Parque periurbano de Los Villares se ha tenido que conformar este año con bastantes menos visitantes y con peroles fríos, ya que la Junta de Andalucía ha tenido que ampliar el periodo de prohibición para hacer fuego. En cualquier caso eso no ha impedido que numerosos cordobeses hayan decidido continuar la tradición aunque sin perol propiamente dicho.

La Policía ha vigilado que todo el mundo cumpliera esta medida encaminada a evitar incendios.

Memes y felicitaciones en redes sociales

Las redes sociales tampoco han sido ajenas a San Rafael, y lo han festejado como saben hacerlo: con memes y vídeos que han caricaturizado con cariño al perolista y al cordobés, así como la imposibilidad de hacer fuego.

Además han sido muchas las instituciones y representantes públicos que han felicitado a los cordobeses por su día, como el Córdoba CF y el alcalde, José María Bellido.