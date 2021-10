El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha celebrado este domingo, festividad de San Rafael, la misa votiva en la Iglesia del Juramento.

El prelado a lo largo de su homilía ha pedido al Arcángel por Córdoba para "que la ciudad crezca, no solo en el aspecto social y material, sino también en el acercamiento a Dios". Asimismo, ha agradecido a San Rafael que haya estado pendiente de nosotros durante la pandemia "Él nos ha protegido, porque él es quien siempre ha estado a favor de los cordobeses como su protector". No obstante, Demetrio Fernández ha pedido que en estos momentos donde la pandemia parece que remite "debemos estar atentos a lo que nos dicen las autoridades sanitarias, y no hagamos el tonto". Le pedimos a San Rafael que es Medicina de Dios "que siga protegiendo a la ciudad de Córdoba", ha concluido.

La misa a la que han acudido autoridades locales, entre ellos el alcalde, José María Bellido, militares, Policía Local y representantes de las cofradías ha contado con el acompañamiento musical del Coro de la Catedral de Córdoba.