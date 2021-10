Gestora cultural, periodista y editora argentina, Paz Casas Nóblega está en Córdoba para promocionar su último libro Las Córdoba de Iberoamérica, que edita Hermanamientos Literarios Editora, su propia editorial, y dar a conocer todo su proyecto sobre hermanamiento de las Córdobas del mundo, que son tres libros. Además, participa este lunes en la mesa redonda Conexión Córdoba: Córdoba en el mundo, dentro del Foro Inca Garcilaso, organizado por la Cátedra Córdoba Ciudad Mundo. Su intención era presentarlo en la Feria del Libro de Córdoba, en el 2020, pero se pospuso por el covid. Ahora disfruta de la ciudad homónima a su ciudad natal, a la que no venía desde hace 25 años.

¿Cuál es la idea y finalidad de su proyecto sobre las Córdoba?

La idea es promocionar a Córdoba Argentina, difundir la cultura, el turismo, su historia, con distintas ciudades y regiones del mundo. Para eso fui tomando distintos hermanamientos, que los termina firmando el municipio, el gobierno provincial o nacional, y encontré más de 35, con los cuales empecé a desarrollar distintas acciones. Por un lado, hay hermanamientos literarios, que tienen que ver con difundir escritores de Córdoba con los de otros lugares, y eso lo pude hacer con Yucatán, en México, con Pinar del Río en Cuba, con Panamá y estoy abriendo el cuarto eslabón con Cartagena de Indias. Y me encantaría hacer un hermanamiento de Córdoba con Córdoba España. Dentro de mi página hay un link sobre hermanamientos literarios y el de Córdoba Argentina tiene unos 300 escritores relevantes con información de ellos, que muchos colegios utilizan ese material, en los que pueden leer cuentos, poesías, novela… Por otro lado, están los libros digitales, porque es la manera de distribuirlos y llegar bien a todos los lugares del mundo. En el 2018 desarrollé una colección que se llamaba La ciudades hermanas de Córdoba, en donde abordaba distintos hermanamientos, con Chile, con Bolivia, con Brasil, con Italia y España. El primer número es Las Córdoba de Iberoamérica, que empezó digital y se convirtió en papel porque llegó al Congreso de la Lengua en Córdoba Argentina y lo editaron como regalo institucional. Luego pensé presentarlo en España y no pude venir. Pero en este año y medio hice un buen trabajo de promoción con las distintas Córdobas.

¿Cómo es la relación entra la Córdoba Argentina y la española?

El mayor interés siempre ha sido con la Córdoba de España, con la que hay un hermanamiento desde 1969 y en el 2018 se firmó un hermanamiento de promoción turística entre el Patronato provincial de Turismo y la agencia Córdoba Turismo de Argentina. Una comitiva viajó allí y la Cátedra Córdoba Ciudad Mundo también hizo un hermanamiento con las universidades de allí, y de hecho vinieron becarios de Córdoba Argentina aquí, eran tres o cuatro estudiantes que recorrieron toda Córdoba y al volver a Argentina tenía que contar cómo era esta ciudad.

Pero además, lanzó un concurso internacional sobre las Córdoba.

Sí, en octubre del año pasado lancé un concurso internacional de crónicas culturales, en donde pedía a los distintos cordobeses, cordobenses o cordobeños, según el país, que había en las 8 ciudades que yo relevé, las cuales tienen la misma denominación y que hablan el idioma español, que me enviaran textos. Y a través de un jurado seleccionamos las mejores crónicas o más representativas, dos o tres de cada lugar. De la Córdoba andaluza enviaron 9 trabajos de los que seleccionamos tres. Y luego también se hizo 'La ruta de las Córdoba', con Córdoba de aquí, donde mi participación fue que escribí el texto de Córdoba y edité el libro, pero en realidad es del Patronato de Turismo. Así, en tres años tenemos tres hijos, que son tres libros. Y ahora el proyecto es ver qué más podemos hacer, pero se tienen que involucrar cada una de las Córdobas, sus instituciones.

¿Qué nos une a las Córdoba del mundo, qué tenemos en común?

Somos muy diferentes, sí. Nos une el idioma español y el nombre, fundamentalmente. Con la Córdoba de España es con la que más relación tenemos porque nuestro nombre es un homenaje a esta Córdoba española. Nuestro fundador, Jerónimo Luis de Cabrera, tenía una esposa cuya familia era originaria de Córdoba España, entonces cuando llega allí y ve el río Suquía, que también nos atraviesa, como el Guadalquivir aquí, y ve el paisaje montañoso, le puso el nombre de Córdoba. También es particularidad en Córdoba de Colombia, que es una provincia bastante grande, agropecuaria, ganadera, el que también está atravesada por un río muy grande y es montañosa. Con los españoles tenemos también en común esta manera de hablar como 'cantadita', un acento especial, el sentido del humor, la amabilidad, lo mismo que los de Colombia. Tenemos una relación histórica con ustedes y allí en los colegios, en la Universidad, se tiene muy en cuenta a Córdoba España. Es nuestra madre. Fue bueno ponerlas en diálogo a todas, lograr que un proyecto editorial aglutine a distintas provincias, ha sido el gran acierto de este proyecto.

¿Qué es lo que más le llama la atención de esta ciudad?

Pues me sorprende el buen estado de conservación que tiene porque hablamos de cosas milenarias. Se nota que hay un fuerte trabajo de revalorización y una puesta en valor de los monumentos y la ciudad en su conjunto muy importante.

Parece que últimamente se vive en América un sentimiento antihispanista, que se está viendo en la quema de estatuas de Colón, ¿se vive así también en Argentina?

-No, la verdad es que no. Sí tienen cabida en la prensa los movimientos izquierdistas, revolucionarios, y eso sale a la luz, pero es un porcentaje muy chiquito. Quizá lo haya usted podido ver por alguna noticia de prensa, pero no somos antihispánicos. En Argentina no tenemos nada originario, fue un exterminio total, pero tener un diálogo con lo que pasó 500 años atrás, es pensar con la cabeza de antes y juzgar desde ahí. Tenemos las estancias jesuíticas, donde tenían su ganado, sus cultivos... Al contrario, estamos muy agradecidos por la educación recibida, hemos sido evangelizados y gracias a España hablamos el idioma que hablamos. Han traído todo el sistema de educación y de hecho en Córdoba de allá es muy prestigiosa la Universidad, de muchas otras provincias vienen a vivir a Córdoba y encuentran incluso trabajo.