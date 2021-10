La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía (AVRA) ha ordenado el desahucio de S.B. y M. R., una familia con dos menores de 12 y 16 años que tienen adjudicada en régimen de alquiler una vivienda desde el 2014 en el barrio del Guadalquivir. La Policía ha acudido esta mañana a primera hora para ejecutar una orden de desalojo sin que previamente, según la Asociación de Familias Necesitadas (Anfane), se haya producido ninguna notificación oficial informándoles de la hora y fecha del mismo

Al parecer, según esta versión, la familia se traslada una parte del año a Ibiza para trabajar en la construcción él y en el sector de la limpieza ella, pero el año pasado, debido a la pandemia, apenas pudieron venir a Córdoba. Durante ese tiempo, AVRA habría detectado que el piso estaba vacío e inició un expediente de desalojo por abandono de la vivienda del que los afectados no tuvieron constancia hasta este año, cuando iniciaron los trámites para presentar la documentación y revertir el procedimiento. Ambos aseguran que siempre han estado empadronados en Córdoba, su hija está escolarizada en el barrio y que están al corriente en las cuotas del alquiler. "El agua y la luz las tenemos desconectados porque si no estás viviendo aquí, te la pinchan", afirman. También ha relatado que AVRA les entregó el piso completamente destrozado y que desde que lo tienen lo han arreglado "para que esté en condiciones".

"Hay personas que no pagan el alquiler y que tienen las viviendas revendidas, nosotros nos vamos a Ibiza para trabajar y poder vivir y es a nosotros a quienes echan, no tiene sentido", se queja Sara, que considera "tiene que haber un error porque nosotros no hemos abandonado nuestra vivienda, que es lo único que tenemos". La familia, respaldada por los vecinos y por Anfane, permanece de momento en el inmueble y se niegan a abandonarlo al considerar porque "no tenemos dónde ir" y porque se está "cometiendo una injusticia".

Por su parte, AVRA afirma que la vivienda no está habitada porque "no tiene consumo de luz ni agua desde el 2015" y señalan que los menores llevan varios cursos escolarizar en Córdoba. La agencia recuerda que los pisos de AVRA son viviendas sociales y que tienen que estar ocupadas.