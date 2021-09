La directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Isabel Bombal, reivindicó durante la presentación este jueves de la cuarta edición del Anuario Agroalimentario de Diario CÓRDOBA la importancia del sector agroalimentario durante la pandemia al contribuir con su trabajo al alimento de la población al abandonar sus reivindicaciones y trabajar “para que no faltase alimentos”. En un acto celebrado en el Real Círculo de la Amistad y conducido por el redactor jefe del periódico, Rafael Aranda, Bombal aseguró que la agricultura “debe ser justa, verde y digital”, además de propiciar “la cohesión territorial y social porque actúa como eje vertebrador en nuestros pueblos”. “Hay que trabajar por la renovación, por la incorporación de la mujer y la igualdad”, dijo la directora general del Ministerio de Agricultura. Para ello, Bombal defendió las oportunidades que abrirá la PAC, que aportará unos 50.000 millones de euros al sector en el periodo 2023-2027. Asimismo, destacó la importancia de los 140.000 millones de los fondos Next Generation que llegarán a España, de los que 70.000 son en inversiones directas no reembolsables.

Del mismo modo, resaltó las inversiones en regadíos, los 563 millones que llegarán a Andalucía a través de 23 actuaciones, entre las que se incluye el Genil-Cabra, en colaboración con la Junta de Andalucía.

Un pilar estratégico

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, calificó el sector agroalimentario cordobés como “uno de los pilares estratégicos de la economía de Córdoba” al considerar que “el campo y todo su entorno representa un ámbito fundamental y reactivador de nuestra economía, que en épocas de crisis ha dejado patente su importancia, como hemos podido comprobar en estos últimos meses, tanto durante el estado de alarma como en los meses posteriores”.

Bellido reivindicó el papel fundamental de la agricultura y el trabajo que llevan a cabo agricultores y ganaderos: “Todo el sector agroalimentario de Córdoba interviene para crear la cadena de valor alimentaria desde el campo hasta la mesa con una visión integral e integradora. La función productiva de este sector esencial no se ciñe a lo alimentario, ya que genera recursos para sectores tan diversos como el textil, la energía, la salud o el resto de la industria”.

El alcalde de Córdoba defendió la innovación que se ha incorporado desde hace años al sector agroalimentario cordobés, a través de la “innovación, ciencia, transición ecológica, liderazgo en sostenibilidad y se continúa avanzando de forma igualitaria en tecnología”.

Por eso, propugnó un sector vinculado a la digitalización, que “predice, aporta soluciones específicas en protección y mejora de cosechas, donde se optimizan procesos y se mejora la estrategia comercial”.

Por último, recordó la importancia que pueden tener los fondos Next Generation en el sector para ayudar “a la aceleración y la trazabilidad en la cadena de valor”. “Desde esta tierra donde reivindicamos nuestro patrimonio como referencia de la cultura y en la que trabajamos para convertirnos en referencia de industria y tecnología, hemos de sentirnos orgullosos de nuestra esencia agro. Es la gran referencia industrial de la Córdoba de hoy, lo fue en el pasado y lo será en el futuro”, añadió.

Reconocimientos Durante el acto, Diario CÓRDOBA ha reconocido la trayectoria de la Cooperativa Agrícola La Aurora y la Fiesta Tradicional de la Matanza de Espejo. Las distinciones fueron recogidas por el presidente de la cooperativa, Antonio López, y por el alcalde de Espejo, Florentino Santos

Motor de desarrollo

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, calificó el sector agroalimentario como el principal “motor de desarrollo económico” de la provincia de Córdoba y reivindicó su aportación durante los periodos más duros de la pandemia. “El esfuerzo del sector agroalimentario ha sido firme por la calidad y se ha redoblado dirigido a la excelencia de todos nuestros productos”, indicó Ruiz.

Para el presidente de la Diputación y alcalde de Rute, los retos principales que hay que afrontar son el relevo generacional, la digitalización y el regadío. Precisamente, recordó un proyecto de impulso de la digitalización en el mundo rural en colaboración con otras diputaciones y el Ministerio de Agricultura. “Tenemos que estar con el sector agroalimentario, con las denominaciones de origen, como hacemos con la campaña ‘Llena de color tu mesa’”, añadió.

Líderes sectoriales

En la presentación, el delegado territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Andalucía, Juan Ramón Pérez, destacó el valor de la industria agroalimentaria en Córdoba al calificarla de “un referente agroalimentario de nuestro país”. “Nuestra producción agrícola, ganadera, alimentaria y agroforestal han aupado la provincia a ser líder en varias facetas, un auténtico generador de riqueza del que vive un amplio segmento de nuestros conciudadanos”, dijo.

Del mismo modo mostró el agradecimiento de la Junta a la labor “insustituible” que ha realizado durante lo más duro de la pandemia el sector agroalimentario y que continúa realizando cada día, “no solo a la hora de proporcionar alimentos y productos básicos, sino también en las labores de desinfección, de apoyo a labores logísticas o facilitando su maquinaria o infraestructuras”.

El delegado de Agricultura reconoció que en el futuro más cercano “se ven algunas nubes (bajos precios, incremento de costes, aranceles en EEUU, indefinición de la futura PAC), pero también es cierto que el sector está remontando con fuerza, y que su capital humano es excepcional”. Juan Ramón Pérez resaltó el crecimiento de las exportaciones que se ha producido en estos siete primeros al crecer las ventas un 16% y superar los 600 millones de euros vendidos al exterior.