Con el inicio del curso universitario 2021-22, CÓRDOBA habla con diferentes estudiantes, de todas las edades, para que cuenten su experiencia en la universidad, así como sus expectativas para este año.

Carmen Santiago | Vendedora en el mercadillo

"Quiero cumplir mi sueño y dar ejemplo a mi niña"

Esta vitalista mujer, que dice estar «mirando al cielo con los pies en el suelo», lo de matricularse en el grado de Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras, «es un sueño» al que ha aspirado de toda la vida. Carmen Santiago, de etnia gitana y con un puesto en el mercadillo de La Ladera, al que acude tres días en semana, uno de ellos el sábado, dice, con gracia, que «a la edad que tengo hay que estar al melón y a las tajás». Empieza este año su primer curso de Historia y explica que ha entrado en la Universidad tras aprobar la prueba de acceso para mayores de 45 años, para la que se preparó en el centro de La Fuensanta. Le hicieron un examen de Lengua Castellana y un comentario de texto y aprobó.

Carmen, separada, vive sola con su hija de 15 años, que estudia segundo de la ESO. «Yo quiero ser ejemplo para ella, que vea que cuando se quiere algo, si quieres, puedes hacerlo. Le digo, sé valiente, esfuérzate».

Explica que se casó muy joven y dejó los estudios, aunque tiene el graduado escolar. Al principio quería estudiar Derecho «pero me dijeron que había que dedicarle mucho tiempo y puse primero Historia porque me gusta la evolución del mundo». Su intención es ir a clase todos los días que pueda, pero lo primero, dice, «me tengo que comprar un ordenador».

Amparo Pernichi | Concejala de IU

"Era un reto personal volver a estudiar y no me va mal"

Amparo Pernichi, concejala de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, licenciada en Ingeniería de Obras Públicas, decidió en el 2019 retomar los estudios universitarios, pese a sus muchas obligaciones laborales, y se matriculó por la UNED en un grado que «me supone una formación que me viene genial». Nada que ver con su anterior carrera, Pernichi cursa el grado de Derecho Administrativo y Constitucional, al que dedica todo el tiempo libre que su trabajo le permite. «Estoy muy contenta y se disfruta más que cuando era joven, porque es algo que haces con gusto y le encuentras una aplicación directa», confiesa. Y admite que «no es cierto que de mayor estudiemos peor, la experiencia de vida es más importante que la memoria». Y así, se ha montado en su casa un lugar de estudio, al que dedica todo el tiempo que puede.

«Es un reto personal lo de volver a estudiar y no me va mal, en dos años he aprobado 172 créditos», dice. No obstante, reconoce que «me cuesta el lenguaje jurídico más que si me ponen un plano», aunque señala que le ha ayudado mucho su paso por el Gobierno municipal en el área de infraestructuras, donde tuvo que leer muchos expedientes y hacer informes. Aunque su grado es a distancia, «se aprecia la vida universitaria, hay muchos foros y grupos», dice.

Ángel García Marín | Conductor de ambulancias

"Empiezo Enfermería ilusionado y con ganas"

Ángel García es técnico en Emergencias y tiene un buen puesto de trabajo como conductor de ambulancias del SAS, pero tenía el gusanillo de completar su formación y estudiar Enfermería. «La verdad es que yo ya he visto muchas cosas, en mi equipo voy con médicos y enfermeros y eso creo que me va a ayudar en las prácticas», confiesa. Comienza el primer curso en la Facultad de Medicina y Enfermería, tras haber superado las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 45 años. «Estoy ilusionado y con ganas de estudiar», reconoce, pero el primer día dice haberse visto desbordado por un grupo de whatsapp en el que ha recibido más de 1.000 mensajes y por el hecho de que todo dependa del ordenador y el móvil. «Hasta que me acostumbre me va a costar», admite, y asegura que intentará asistir todos los días presencialmente a clase porque aunque su trabajo es en Peñarroya, no empieza hasta las tres de la tarde.

Ángel asegura que, aunque tiene dos grados medios de FP, «la Universidad es algo más ambicioso y tienes que estar convencido de lo que vas a hacer». En su caso, «es más de amor propio». Por ello, anima a la gente a estudiar en la Universidad, aunque a veces «es más fácil encontrar trabajo con un grado medio de FP de dos años y unas buenas prácticas».

María Ruiz | Estudiante de 1º curso de derecho

«Me apetece la clase presencial en Derecho»

María Ruiz entró por primera vez en la Universidad este pasado jueves, 9 de septiembre. Atrás quedaban dos años de Bachillerato afectados por la pandemia, en el IES Séneca, y largas horas de estudio para aprobar la Selectividad. Su primera opción fue estudiar el doble grado de Derecho con Ciencias Políticas en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, pero no pudo ser, al no llegarle la nota de acceso. Así que su segunda opción fue quedarse en la Universidad de Córdoba, estudiando el grado de Derecho, donde dice que han entrado muchos amigos suyos, por lo que el impacto de entrar en el campus sin conocer a nadie no lo ha tenido, pero sí el primer choque con asignaturas «donde veo que vamos a tener que estudiar bastante». María Ruiz explica que acudirá presencialmente a clase todos los días. «Mejor, es lo que me apetece ya, después de dos años en pandemia, aunque segundo de Bachillerato también lo he tenido presencial».

No obstante, el gran número de estudiantes en Derecho le obligó a unas jornadas de acogida por grupos, que a ella le tocó sin más remedio por la tarde.

Esta joven cordobesa reconoce que ha escogido Derecho como carrera universitaria «por vocación, siempre me ha gustado», y que en el futuro le gustaría optar bien por la judicatura o alguna rama de Derecho laboral. Ella, como otros jóvenes, inicia su futuro profesional.