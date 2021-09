La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha criticado la baja ejecución del presupuesto por parte del gobierno local de PP y Cs lo que supone, ha incidido, que "se dejen de generar oportunidades" para los cordobeses.

Según las cifras aportadas por Ambrosio, la ejecución presupuestaria es ahora mismo de un 35% y ha apuntado que el gobierno de José María Bellido tiene 180 millones de euros en el banco. Estas cifras, ha denunciando, "no tienen justificación de ningún tipo".

La portavoz socialista ha pedido que "el alcalde y su batallón de cargos nombrados a dedo se pongan a trabajar" y ha exigido que se gaste "hasta el último euro" del presupuesto.

Como consecuencia de esa baja ejecución presupuestaria, ha ejemplificado Ambrosio, se han dejado de hacer proyectos como el aparcamiento de Lepanto, el convenio con Fundecor o la oficina de inversión planeada con la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO).

Sin embargo, para Ambrosio, "lo más escandaloso" es que no ha gastado nada de la partida de 230.000 euros que se iba a destinar a obras en colegios públicos de todos los distritos de la ciudad. "La única vez que escuchamos al alcalde hablar de los colegios públicos fue ayer y no para hacer una apuesta por la escuela pública, sino para hablar del precio de la luz", ha criticado la socialista, que ha añadido que para Bellido "tocaba hacer méritos ante sus grandes jefes del PP, no hacer política por los cordobeses".

La portavoz del PSOE en Capitulares se refirió también a otros proyectos ahora mismo aparcados, como el del Cordel de Écija, asegurando que Lar no abandonó el plan "por la pandemia" sino porque "el consenso que se logró, cuando llegó este gobierno, se rompió modificando los porcentajes".

Por último, Ambrosio ha recordado a Bellido que para este curso político tiene una "gran asignatura pendiente" como es determinar el destino de los fondos europeos que llegarán a la ciudad, recordando que todavía no se ha especificado cómo se creará la oficina de gestión de esos fondos.