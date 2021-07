Unos 5.000 jóvenes cordobeses, que tienen entre los 15 y 34 años y que se han contagiado durante lo que va de quinta ola, a partir del 21 de junio de este año, no podrá vacunarse frente al coronavirus hasta que no llegue diciembre o enero. En caso de haber sufrido la infección por covid-19, la persona afectada deberá esperar seis meses para vacunarse frente a este virus y estos jóvenes han dado positivo justo cuando más riesgo de contagio está habiendo y sin estar vacunados aún. Este grupo de edades engloba a estudiantes y personas en edad de trabajar, que tendrán que encarar lo que queda de verano, el otoño e inicio del invierno sin vacuna. Justo cuando les tocaba a estos jóvenes vacunarse es cuando un mayor número de positivos se está dando en estos tramos de edad, auspiciada la alta incidencia por el hecho de que aún no están en su mayoría vacunados, la irrupción de la variante delta, la relajación en las medidas de prevención, un mayor número de encuentros sociales, entre otros motivos.

Según datos de la Consejería de Salud, desde el 21 de junio a ayer se han contagiado en Córdoba por covid 3.699 jóvenes de 15 a 29 años, más 1.257 que tienen entre 30 y 34, lo que hace un total de cerca de 5.000.

En lo que va de quinta ola, la Junta ha anotado en Córdoba 8.471 casos de coronavirus, de los que casi el 60% han afectado a personas de 15 a 34 años. El resto de cordobeses que se han contagiado desde el 21 de junio, cerca de 3.500, tendría puesta al menos una dosis o las dos de la vacuna, por tener de 35 años en adelante.

Últimos datos

En cuanto a la evolución de la pandemia, la Consejería de Salud notificó este martes otros 586 casos positivos de coronavirus en Córdoba, una cifra muy superior al dato del lunes, que fue de 327, y más en consonancia a la subida que se inició el viernes, con un pico de 677 contagios covid o los 457 del sábado. La tasa provincial de casos positivos en los últimos 14 días, que el viernes escaló hasta 500, sigue por encima de esa cifra y el dato era ayer de 562,1 en Córdoba, por lo que toda la provincia continúa en situación de máximo riesgo de contagio (500 infecciones por cada 100.000 habitantes). La tasa de la capital ha aumentado a 542,3.

En lo que respecta a las hospitalizaciones, se han registrado durante la última jornada 16 nuevas, cinco de ellas en uci. Los hospitales cordobeses ya llevan dos días con más de un centenar de ingresados covid, al subir las hospitalizaciones en planta un 70% y un 40% las de uci . Este martes eran ya 114, 11 más que el lunes, y 23 en uci, dos más que el día anterior. En cuanto a los pacientes recuperados en Córdoba, Salud contabilizó este martes otros 231, que suman un total de 56.484 en todo lo que va de crisis sanitaria. Además, 6.797 cordobeses tienen aún capacidad de contagiar, pues no han recibido el alta tras contagiarse.

Respecto a la vacunación frente al covid en Córdoba, en la última jornada se han inoculado 4.414 dosis más, lo que hace un total de 971.392 desde que comenzó el proceso de protección en diciembre en la provincia.

En Córdoba ya hay un 68,3% de población que ha recibido al menos una dosis de la vacuna, 534.491 ciudadanos, y un 60,3%, 471.791 cordobeses, que ya ha completado la pauta vacunal con las dos dosis.