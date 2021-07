Los trabajadores de Cecosam, a través de su comité de empresa, han denunciado que el tanatorio municipal lleva tres semanas sin aire acondicionado en sus instalaciones, con el perjuicio que causa a los cordobeses que eligen este equipamiento para despedir a sus seres queridos. El comité de empresa ha criticado en un comunicado que la reparación del aire acondicionado se esté dilatando en el tiempo, a pesar de las temperaturas que se están alcanzado en la ciudad y son propias del verano. En concreto, la falta de aire afecta a la recepción y la cafetería del tanatorio, aunque no a las salas, según ha reconocido el gerente de la empresa, Pedro José Ruiz, que espera que el arreglo se produzca hoy mismo. Al parecer el problema se ha detectado en una planta refrigeradora que da servicio a las instalaciones y que se averió en junio. Según explica el gerente, se trata de una máquina muy antigua, de 2002, que ya no se fabrica y cuyas piezas, en concreto unos compresores, tardan en llegar bastante tiempo. En cualquier caso, Ruiz asegura que el problema estará solucionado muy pronto.

Para los trabajadores el problema del aire es fruto de "la actitud de desidia y rechazo hacia nuestra empresa" de los gestores, que se refleja en que "no utilizan nuestras instalaciones de manera particular. ¿Cuánto debemos esperar más? ¿Debemos esperar a que el servicio deficitario afecte al ciudadano? ¿Quieren que la empresa no sea viable? Todo esto deja en evidencia la nula gestión y la malísima organización y el desamparo en el que los trabajadores de la empresa nos encontramos, mermando la calidad del servicio y quedando la plantilla de cementerios en una precariedad absoluta", dicen.

Por otro lado, en su escrito, los trabajadores aseguran sentirse "avergonzados" por el atraso de la convocatoria pública de plazas de promoción externa y bolsa de trabajo, así como por "el caos informativo" en el que se ha sumido esta empresa en los últimos días, "dejando claro que no ha sido provocado por su plantilla, sino por la mala gestión y organización de la propia dirección". Por ello, los trabajadores piden disculpas, en nombre de la empresa, a la ciudadanía" al no salir sus responsables públicamente explicando los motivos de tal caos". Asimismo, dice el escrito, en numerosas ocasiones este comité "ha advertido de esta situación al máximo responsable de la de la empresa, Antonio Álvarez, quien no ha tomado ninguna medida para controlar la gestión de la empresa y ha seguido manteniendo a Pedro José Ruiz Peña, como gerente-director, creando una situación de descontrol en la empresa que no ha sucedido en ningún momento desde su creación". Respecto a la apertura del plazo para presentar las solicitudes, Cecosam informa en su web que se producirá el viernes 23 de julio y el gerente confirma que está trabajando en ello para que "sí o sí" sea ese día.

Por último, el comité denuncia que la empresa ha vuelto a incumplir los acuerdos firmados, en este caso, el plan de vacaciones 2021," del que se descuelga de manera unilateral, como fuimos informados en la reunión mantenida el pasado 29 de junio de 2021, al haber aumentado del gasto sin control y por ello no poder cubrir los puestos ausentes por vacaciones. Incluso con la desorganización creada y sin personal, se permite la apertura de expedientes disciplinarios por motivos de organización, cuando no da las herramientas al personal para poder atender al ciudadano con la calidad y respeto que se merece", dicen.