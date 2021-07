La empresa de Cementerios y Servicios Funerarios Municipales de Córdoba (Cecosam) ha aplazado el plazo de entrega de solicitudes para seis plazas el mismo día que debía haberse abierto dicho plazo. La propia empresa anunció el miércoles el inicio de este procedimiento de convocatoria definitiva de seis plazas, concretamente tres plazas de portero-recepcionista, dos plazas de oficial polivalente y una de peón polivante. Ahora el plazo se ha aplazado a priori al 23 de junio y estaría abierto hasta el próximo 13 de agosto según anuncia Cecosam en su página web. El PSOE lamenta que la empresa no haya hecho público este aplazamiento de manera oficial y ha pedido o la dimisión del concejal y presidente de la sociedad, Antonio Álvarez, o el cese de su gerente por “su falta de eficacia y dejadez absoluta”.

El concejal socialista José Antonio Romero, exgerente de la empresa municipal de cementerios, considera que no se puede aguantar más la actitud del actual gerente que pese a tener “un buen sueldo” no se dedica a gestionar. De hecho denuncia que pese al problema generado con esta convocatoria, el gerente “está de vacaciones y remojándose en alguna playa andaluza”.

¿Pero por qué ha tenido que aplazarse la convocatoria? Según ha explicado el edil socialista por varios motivos: las bases no se han publicado en el BOP y se ha contratado una aplicación —alojada en la web de Cecosam— para que los ciudadanos registren por internet sus solicitudes y se autobaremen pero no está activa. Además, el autobaremo no coincide con lo que marcaban las bases para estas seis plazas.

Por otro lado, José Antonio Romero ha recordado otras situaciones referidas a la gestión de Cecosam en las que se han visto “obligados a arrimar el hombre para evitar un descalabro mayor”. En este sentido, ha enumerado la firma de un preacuerdo de convenio de los trabajadores “que incumplía la ley”; no pagar las subidas salariales correspondientes; olvidarse de convocar la junta general para aprobar el presupuesto de la empresa del 2020; “ausencias prolongadas del despacho durante días o irse de vacaciones cuando había cosas importantes que coordinar”, e incluso haberse llevado “el sillón de su despacho a su casa como si fuese de su propiedad”, etcétera. Por todo ello, desde las filas socialistas se pide bien la dimisión del concejal de Gestión, Antonio Álvarez, o bien el cese de su gerente.