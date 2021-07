En la mañana de este miércoles trabajadoras de la limpieza provenientes de toda la provincia han respaldado la convocatoria de huelga promovida por UGT para reivindicar la firma de un convenio sectorial que incluya el salario mínimo interprofesional para quienes trabajan en un sector declarado esencial en la pandemia del covid 19. La de hoy ha sido la primera de las tres movilizaciones convocadas por el sindicato que se repetirán el 4 y 18 de agosto pero que se convertirá en indefinida a partir del 1 de septiembre si la patronal no negocia un convenio que incluya los mínimos exigidos.

El responsable provincial de Servicios del sindicato, Juan Martínez, explicaba a los medios que actualmente, "el salario medio de estas trabajadoras estipulado en convenio está 150 euros por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y se complementa hasta llegar al mínimo por parte de las empresas adjudicatarias". De ahí que en la negociación del convenio colectivo el sindicato quiera que "se regularice esta situación y refleje el salario mínimo, sin tener que depender de los complementos por parte de las empresas porque todo lo que esté por debajo de eso es inaceptable", argumentaba Martínez advirtiendo que "UGT no va a firmar un convenio que no incluya esto". Cabe recordar que el salario que se desprende del actual convenio, el único que ahora mismo en Andalucía está por debajo del SMI, no llega a 800 euros.

La huelga afecta a las empresas privadas, sin bien algunas de estas son adjudicatarias de servicios públicos como la limpieza de los hospitales. "Hemos pedido a la administración que nos permita unos servicios mínimos para poder atender al derecho de manifestarnos contra una situación impropia del siglo en el que vivimos", subrayaba Martínez.

Según ha explicado el portavoz sindical, hasta ahora la patronal ha ofrecido establecer el salario mínimo interprofesional "a costa de eliminar los pluses de las trabajadoras por fin de semana, antigüedad o transporte, es decir, bajándose el sueldo". "La patronal plantea que se quite todo esto a cambio de una subida de un 1,5%. Eso nos parece una tomadura de pelo", aseguraba para recordar que "no vamos a firmar un convenio por debajo del salario mínimo". Martínez muestra la disposición del sindicato a negociar ajustes "que partan de una base salarial mínima" y es que "no vamos a tolerar que se siga precarizando a un sector que es considerado esencial cuando conviene, pero residual para el reconocimiento de sus derechos laborales y salariales".

El responsable provincial de Servicios del sindicato ha recordado que desde el pasado octubre, cuando se denunció el actual convenio colectivo vigente, hasta final del pasado año, ya ha habido once reuniones con la patronal para negociar el nuevo acuerdo y se ha acudido al SEPLA, sin avance hasta el momento.

También desde el sindicato se ha pedido a la Junta de Andalucía que paralice la licitación de los contratos de limpieza de los hospitales de la provincia de Córdoba, por valor de 62 millones de euros, hasta que haya un convenio nuevo, ya que dichos contratos "se han elaborado con costes salariales por debajo del salario mínimo y con una subida del 1,5% que la empresa no va a pagar", destacaba Martínez sobre un procedimiento en el que ya se han entregado las propuestas por parte de las empresas que optan al mismo.

Por último Martínez ha lamentado que "la limpieza solo se considere esencial cuando conviene, como ha ocurrido en la pandemia, pero no para reconocer unos mínimos derechos laborales y salariales, ya que algunos siguen anclados en mentalidades de hace 50 años, en los que el marido llevaba el sueldo a casa y la mujer limpiaba escaleras solo para ayudar", olvidando que estas mujeres "no son profesionales de segunda y estamos ya en el siglo XXI, hay que cambiar de mentalidad".

Por su parte el responsable provincial de Podemos en Córdoba, José Antonio Ranchal, ha trasladado el “rotundo apoyo” de su formación al personal de limpieza de la provincia de Córdoba y ha respaldado sus reivindicaciones en la negociación que actualmente sostienen con la patronal “para lograr un salario justo y un convenio acorde al trabajo exigente que desempeñan”. A través de un comunicado, Podemos ha hecho público su malestar ante las dificultades que están encontrando las trabajadoras para poder “regularizar su situación laboral, dar cumplimiento a una serie de derechos que vienen reclamando desde hace mucho tiempo y poner fin a los abusos salariales que agudizan las malas condiciones de un sector ya de por sí bastante precarizado”. No se puede obviar, ha explicado, que “los trabajos de limpieza forman parte de un sector altamente feminizado y quizás representen uno de los casos más acuciantes de desconsideración, invisibilización y menoscabo de derechos laborales del personal que los desempeña”.