A partir de hoy, con la modificación (y aprobación) del Real Decreto de productos sanitarios para diagnóstico in vitro, los test de autodiagnóstico covid, ya sean de antígenos o de anticuerpos, se podrán comprar en las farmacias de manera libre. Hasta la fecha no era así y solo se dispensaban con receta médica de por medio y todo ello, a pesar de las muchas quejas del colectivo de farmacéuticos. Así lo señala a este periódico el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño, quien asegura que "llevamos muchísimo tiempo pidiendo esta aprobación porque entendíamos que de esta manera podemos colaborar de manera muy eficaz en la detección precoz del virus y ayudar también a bajar la presión sobre la atención primaria".

Recuerda que las farmacias serán los únicos centros autorizados para dispensar estos test de autodiagnóstico para lo que contarán con un protocolo informativo en forma de díptico "para entrar en la estrategia de salud pública". "Estos test no son 100% seguros, por lo que los positivos se deberán realizar la correspondiente PCR y si son negativos hay que tener en cuenta que pueden ser falsos negativos por lo que es importante que los usuarios tengan como referencia a sus farmacéuticos que los informarán sobre las distintas situaciones".

Aquellos que necesiten realizarse un prueba autodiagnóstica tendrán que tener especialmente en cuenta los plazos recomendados y realizar una eliminación responsable de los residuos.

¿Cómo funciona el test de antígenos?

Es importante tener en cuenta que con esta prueba es posible obtener falsos negativos ya que posee una sensibilidad menor que el de la PCR y ve su eficacia reducida si la carga viral es baja, algo habitual en los días iniciales o finales de la infección.

Se recomienda su utilización en los siete primeros días desde que se ha producido la infección o en los primeros cinco desde que se intuyen los primeros síntomas, momento en el que la carga viral es, si cabe, más evidente.

El test podrá realizarse bajo la supervisión y acompañamiento de cualquier farmacéutico pero si el usuario decide realizar la prueba en su hogar desde la Organización Farmacéutica Colegial se recomienda seguir de forma escrupulosa las instrucciones que dicta el fabricante, examinar la muestra inmediatamente después de haberla tomado y asumiendo que la falta de experiencia en comparación con el personal sanitario puede, en cierto modo, afectar a la precisión de las pruebas. Para asegurar su correcto funcionamiento, es importante que la línea de control (C) esté visible. El resultado será positivo cuando aparecen dos líneas horizontales de color, que corresponden a la línea del test (T) y a la de control (C). El resultado es negativo cuando solo se muestra el rastro de la línea de control. Si no apareciese ninguna línea, la prueba no será válida y se tendrá que repetir . El resultado se muestra en un intervalo de 15 minutos.

¿Cómo se realiza el test serológico?

Este tipo de prueba es útil a la hora de detectar anticuerpos, o lo que es lo mismo, las proteínas generadas por el sistema inmune para neutralizar a virus y bacterias. Para su realización se requiere de la extracción de una gota de sangre mediante un pinchazo en el dedo, que a su vez se pone en contacto con la tira reactiva por medio de una pipeta (todos los elementos vienen incluidos en el producto). El dispositivo marcará si existen inmuglobulinas IgG e IgM. El resultado, como en el caso del test de antígenos, se muestra en un intervalo de 15 minutos.

¿Qué precio tendrán?

Tal y como informa Rafael Casaño, el precio de estas pruebas es "muy asequible", y oscilará entre los 7 y los 11 euros.

Primeras reacciones

Este martes por la mañana el teléfono de la farmacia ubicada en el cruce de la calle Jesús Rescatado y avenida de la Viñuela no paraba de sonar. "Son muchísimos los clientes que quieren informarse sobre las pruebas, sabiendo ya que son de venta libre", apunta su titular, Ignacio Fernández quien señala la importancia de respetar los plazos para la realización del autodiagnóstico recordando que "la prueba puede dar un falso negativo por lo que se tendría que repetir la prueba". También ha querido dejar claro este farmacéutico que estos autotest serológicos "no se pueden usar para comprobar el nivel de inmunización después de haber recibido la vacuna, para eso se emplean otro tipo de pruebas distintas".

En la farmacia de Ronda de los Tejares el farmacéutico Jorge Ávila señala que "con esta nueva medida la detección precoz puede contribuir positivamente a controlar la pandemia. Hay que aprovechar la capilaridad de las farmacias para llegar a la mayor población posible y ayudar con ello a esa prevención que también podrá aliviar algo la presión a la que están sometidos los centros de salud".