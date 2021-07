El alcalde de Córdoba, José María Bellido, la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Blanca Torrent, firmaron hoy sendos convenios con el secretario general de UGT en Córdoba, Vicente Palomares, y la secretaria general de CCOO en Córdoba, Marina Borrego, para impulsar iniciativas dirigidas a consolidar el empleo de empresas que han sufrido los efectos del covid y la generación de oportunidades a través del desarrollo industrial a partir del desarrollo de las oportunidades logísticas.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, destaca la importancia de estos convenios porque representan “el trabajo conjunto de todos por mejorar y consolidar iniciativas que permitan la consolidación del tejido productivo y, por tanto, el mantenimiento del empleo, a través de la suma de esfuerzos y el compromiso de todos”.

Por su parte, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, apuntó que estos acuerdos con CCOO y UGT están dirigidos a “aunar las necesidad del nuevo escenario poscovid que tiene la inmensa de mayoría del tejido productivo con las nuevas oportunidades que existen como la base logística del Ejército de Tierra y el emprendimiento digital para los que atraviesan movimientos complicados con motivo de la crisis”.

Ayudas para la digitalización del comercio

Para el secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares, el comercio “es un pilar fundamental de la ciudad y de nuestro mercado laboral, y su protección tiene que ir de la mano del cambio de modelo productivo, ya que se trata de sumar oportunidades, no de desarrollar unas para eliminar otras”. En este sentido, desde UGT “vamos a ejecutar un programa con dos líneas estratégicas principales, que son la del mantenimiento de los negocios y del empleo que éstos generan, pero también fomentar el emprendimiento”. Es decir, “pretendemos favorecer un cambio generacional en el que no sólo no se pierda ningún puesto de trabajo, sino que se amplíen los nichos de empleo gracias a la modernización y digitalización de los negocios”, explicó Palomares.

La secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, resaltó que "hasta ahora, las ayudas son para las empresas y los autónomos y tiene que haber programas que beneficien a los trabajadores y las trabajadoras, en este caso, a través de los agentes sociales. La recuperación tiene que llegar a todos y por eso es importante que se aprovechen estás oportunidades para que las personas trabajadoras tengan formación. Desde CCOO vamos a hacer hincapié precisamente en ese ámbito, con formación dirigida a la innovación en el sector industrial y a hacer incidencia en el ámbito del teletrabajo, depara que las personas trabajadoras reciban la información y la formación para que teletrabajar sea un trabajo digno y de calidad”.

El convenio rubricado entre Imdeec y UGT tiene por objeto apoyar el desarrollo del proyecto Bolsa de traspaso de negocio y sostenibilidad de Empleo-Proyecto de transformación digital para frenar la desaparición de negocio y la pérdida de empleo. Esta iniciativa plantea la creación de una plataforma web como herramienta colaborativa entre dueños actuales de negocios que debido a la situación están planteándose el cierre, aún siendo rentables -con la consecuente pérdidas de empleo que esto conlleva; y emprendedores con nuevas ideas y capacidad de afrontar los retos de un nuevo negocio. Se prevé que sean entre los 125 a 150 negocios los que puedan participar en este proyecto, una cifra similar a los emprendedores que se puedan sumar a esta iniciativa que cuenta con un apoyo del Imdeec de 20.000 euros.

El acuerdo entre Imdeec y CCOO se centra en apoyar el desarrollo del proyecto Actuaciones para la innovación en el sector industrial local y difusión del teletrabajo y plantea dos actuaciones diferenciadas. Así, la iniciativa de CCOO desarrollará una campaña informativa de sensibilización y difusión del teletrabajo, sobre las novedades legislativas en esta materia y sobre la propia casuística de esta forma de organización del trabajo. El convenio recoge, además, la realización de un curso de formación denominado Automatización y telegestión de instalaciones industriales que versará sobre la posición estratégica de Córdoba, así como los numerosos retos a los que se enfrenta el sector industrial en Córdoba. El proyecto cuenta con una aportación del Imdeec de 20.000 euros.