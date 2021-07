El presidente de la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo (Hostecor), Francisco de la Torre, mantuvo ayer una reunión con los delegados de Urbanismo y Ordenación del Territorio y Seguridad Ciudadana y Vía pública, Salvador Fuentes y Miguel Ángel Torrico, respectivamente, para preparar el regreso a una supuesta situación de normalidad prepandémica en el ámbito hostelero antes de la llegada del mes de septiembre.

Así, se instó a que, transcurrido el «peor periodo de la pandemia», los compañeros que necesiten actualizar algún tipo de tramitación, «lo comuniquen de inmediato», antes de que se lleve a cabo la habitual campaña de inspección y apertura de expedientes disciplinarios o cierre de actividad por parte de las autoridades municipales.

Entre las cuestiones tratadas, se expusieron situaciones «excepcionales», en referencia a poder utilizar otro tipo de espacios que no sean propiamente vía pública para el uso de veladores, «a expensas de estudiar las excepcionalidades y diferentes casuísticas». De la Torre informó también de que se propuso a Urbanismo «posibilitar un tipo de certificación para aquellos compañeros que no cuenten con licencia de cocina, como consecuencia de no estar dotados de servicio de extracción».