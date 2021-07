La previsible mejoría de las ventas de vehículos que se podía esperar en el mes de junio, un mes tradicionalmente fuerte para las matriculaciones, no se ha producido. Antes al contrario, todos los segmentos siguen reduciendo sus entregas en el sexto mes del año y en el acumulado, con tasas que superan el 20% en todos los casos respecto al mismo periodo de 2019.

Así lo señala el informe elaborado por las asociaciones del sector, cuyos datos revelan que las matriculaciones de vehículos cayeron en la provincia de Córdoba un 12,38% respecto a junio del 2020, con 644 vendidos en total, aunque sin embargo, en el acumulado de enero a junio sube la matriculación un 28,61%, con un total de 3.610 vehículos vendidos, de los que 484 fueron de particulares y 159 de empresas.

El 44,72% de las matriculaciones fueron de vehículos de gasolina (288); el 22,36% de diésel (144) y del resto fueron 212. Y cabe destacar que las marcas más vendidas han sido en este mes de junio Toyota, con 66 coches vendidos, y Renault, con 64. A estos les siguen Wolkswagen, con 53; Seat, con 50 y KIA con 40. En cuanto a vehículos de alta gama, se han vendido en junio en la provincia dos Tesla y dos Porsche, mientras que no hubo ninguna venta de Alfa Romeo, Land Rover, Smart o Subaru.

En cuanto la venta de coches híbridos, en junio se han vendido 173, frente a los 70 de junio del 2020, y en el acumulado de enero a junio se han producido 1.330 matriculaciones, lo que supone un 147,14% más que en el mismo periodo del 2020. El vehículo eléctrico empieza también a subir en ventas, y así en Córdoba se han vendido en junio 39 frente a solo 11 en junio del 2020. Este año ya van vendidos 148 coches eléctricos, un 190,20% más que en el mismo periodo del año anterior.

Según una nota de Faconauto, Anfac y Ganvam, a nivel nacional, las matriculaciones de turismos y todoterrenos registran una fuerte caída de las entregas, con un descenso de las ventas del 25,8%, hasta las 96.785 unidades vs junio 2019. El acumulado del año registra una caída del 34%, hasta las 456.833 unidades, respecto del mismo periodo de hace dos años. Esto supone haber perdido, en los seis primeros meses del año, al menos un tercio del mercado respecto de un año convencional. La comparativa se mantiene sobre 2019 por las especiales circunstancias de mercado en junio de 2020. En este sentido, las matriculaciones han registrado una cierta mejoría en comparación con el mismo mes de junio de 2020, con un crecimiento del 17,1%, y un aumento del 34,4% para el acumulado del año. Hay que recordar que, en junio, los puntos de venta todavía estaban realizando un proceso de reapertura tras el confinamiento general y subsistían ciertas restricciones de movilidad.