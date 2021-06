La agencia Tu fin de curso, la empresa con sede en Sevilla y Madrid contratada por 4.000 estudiantes de toda España para viajar a Mallorca tras la Selectividad, ha explicado a este periódico su versión sobre la gestión sanitaria realizada por el Gobierno balear para controlar el brote detectado. "Están matando moscas a cañonazos", es la conclusión de uno de los responsables de la agencia, que insiste en destacar la cronología de los acontecimientos para comprender "la arbitrariedad" de las medidas adoptadas. En este sentido, recuerda que los macroconciertos celebrados en Mallorca y que han sido señalados por el propio Gobierno de Baleares como el foco de contagios, tuvieron lugar los días 15 y 20 de junio. "La reclusión de los primeros chavales tuvo lugar el día 25 de junio y en esa fecha ya no había ningún estudiante de los que habían estado en esos conciertos", explica, "se los llevaban a todos por igual, sin distinguir tampoco si eran mayores o menores de edad".

En relación con los andaluces, empezaron a llegar el día 22 de junio y tres días más tarde fueron conducidos "en ambulancias con escolta de la Policía Nacional y la Guardia Civil sin ninguna resolución oficial que explicara esta acción, resolución que se elaboró al día siguiente", comenta, "todo empezó a raíz de los positivos que empezaron a darse en Madrid de los chicos que habían vuelto, muchos de los cuales sí estuvieron en esos conciertos, ante lo cual quisieron dar una imagen de actuación confinando a todos los que había aunque no estuvieran relacionados con el brote".

"Desde el minuto 1, no se han hecho las cosas bien"

Sobre los conciertos, insiste en que "nosotros no somos ni policías ni educadores" al tiempo que recuerda que ambos eventos "los organizó una promotora que se puso en contacto con nosotros para difundirlo entre nuestros chavales, pero nosotros no somos responsables de las medidas de seguridad y además tenían la autorización del Gobierno balear". En su opinión, "desde el minuto uno no se han hecho las cosas bien".

Cuando saltaron esos casos, la empresa Tu fin de curso puso a disposición de las autoridades sanitarias los listados con datos de los jóvenes que habían viajado para colaborar en la trazabilidad de posibles contactos en caso necesario. "Esos listados son los utilizaron el día 26, un día después de la reclusión que nosotros consideramos como mínimo "alegal" para elaborar una resolución que no detalla quiénes son contactos estrechos de quién ni justifica nada como ha dicho la propia Fiscalía de Mallorca". El mismo día 25 llegaron grupos de estudiantes de Andalucía, Bilbao y Galicia, explica, "que fueron conducidos al día siguiente al hotel covid pese a haber viajado con PCR y test de antígenos negativos, como se nos exigió para volar, y no haber tenido posibilidad de participar en ninguna de las actividades consideradas como foco".

Pendientes de lo que diga el juzgado de Mallorca sobre la legalidad de la cuarentena forzosa establecida, la empresa afirma que no sabe cómo se organizará el traslado de los chavales que han dado negativo en caso de que sean liberados. "Al menos 100 padres han contactado con nuestro departamento legal para saber qué hacer, a nosotros no nos han dado ningún tipo de información".

Sobre las medidas de seguridad puestas en marcha durante la estancia de los estudiantes, Tu fin de curso asegura que en los traslados en autobús se controló la temperatura, el uso de mascarilla y de gel hidroalcohólico y que "se estableció un sistema contra aglomeraciones en el hall del hotel y en los turnos de comedor, aunque no se nos exigió nada por parte de las autoridades".

"No nos dejan entregarles ordenadores para las matrículas de la universidad"

En contacto con los jóvenes, aseguran que este martes intentaron llevar a los que se encuentran aislados cinco ordenadores para que pudieran gestionar las solicitudes de matrícula de la Universidad, "pero no nos dejaron entregárselos de ninguna manera" (vídeo), "decían que suponía un riesgo". También han entregado en varias ocasiones otro tipo de material como "papel higiénico, zumos, napolitanas, champú, paracetamol y otras medicinas porque, según nos cuentan, se lo dan todo con cuentagotas". Al respecto, Marina Baena, una de las estudiantes cordobesas que se encuentran en el hotel, ha indicado que hoy han ido por primera vez a limpiar su habitación desde que llegó el día 25 de junio.