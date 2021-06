El macrobrote de contagios de covid-19 relacionado con viajes de estudio a la isla de Mallorca ha provocado que, a fecha de este martes, 29 de junio, al menos 179 jóvenes andaluces se encuentren en aislamiento en las islas Baleares, y otros 122 hayan dado positivo en las pruebas de detección del coronavirus que se les ha practicado en Andalucía a su regreso.

Son cifras que ha detallado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz.

El consejero de Salud ha remarcado que ha sido "muy difícil" para la Junta de Andalucía disponer del "listado de los jóvenes que han ido" a dichos viajes y de sus familiares, por las características de estos desplazamientos, al haber sido "auto organizados" por los propios estudiantes y no a través de sus colegios, y ha precisado que, "a día de hoy, tenemos contabilizadas 549 personas vinculadas a dicho brote aquí en Andalucía".

De estas 549 personas, 179 continúan en aislamiento en Baleares, según ha comentado Jesús Aguirre, que ha indicado que la cifra "más importante" de esos 179 procede de Córdoba, con 73 que "siguen estando en aislamiento, de los que 34 son positivos" en test de Covid.

En cuanto a los jóvenes cordobeses que ya regresaron de Mallorca, de un total de 75, siete han dado positivo en covid, según la Junta, cuatro más que los tres que había el lunes.

El consejero de Salud ha explicado que, en virtud de los controles realizados a la llegada de estos jóvenes a Andalucía de regreso de Baleares tras conocer este brote se han obtenido 122 positivos en la comunidad autónoma, a los que "habría que sumar los positivos de jóvenes andaluces que están ahora mismo en aislamiento según normativa y protocolo vigente en Baleares, fundamentalmente en Mallorca", ha detallado.

El titular andaluz de Salud ha indicado que desde el pasado fin de semana se ha mantenido contacto continuo con el equipo de la Consejería de Salud de Baleares "no sólo para articular la localización" de los jóvenes afectados, sino también "los procesos de asistencia, los protocolos, las posibles llegadas o derivaciones hacia la península de aquellos niños que no eran contactos, para hacerles el seguimiento en Andalucía", por lo que el intercambio de información ha sido "continuo", y el flujo de la misma ha sido "máximo" entre ambas administraciones autonómicas, según ha destacado.

Protocolos de aislamiento

En ese sentido, ha explicado que desde la administración autonómica balear se le pasa a la andaluza la información sobre "cuántos niños tiene de Andalucía, en qué situación se encuentran", y le irán diciendo "cuándo van llegando" de regreso a esta comunidad para que aquí puedan someterse al correspondiente "aislamiento", a las pruebas de PCR y a los "controles según protocolo, que es el mismo a nivel de todas las comunidades autónomas", según ha remarcado Jesús Aguirre.

Ha concretado que "el protocolo dice que aquel niño que salga positivo tiene que estar en aislamiento diez o 14 días, según tenga o no síntomas", y que "todos los que han estado alrededor tienen que estar en aislamiento un mínimo de diez días".

El titular andaluz de Salud ha confirmado además que, en Baleares, el aislamiento de estos estudiantes se está llevando a cabo en hoteles que hasta hace un par de días "no estaban medicalizados, pero ya la Consejería" de Salud y Consumo balear sí los ha medicalizado con personal médico y de enfermería para llevar a cabo el "control de síntomas" de los jóvenes confinados, que "no podrán coger un avión hasta que no se les dé el alta desde el punto de vista de pruebas diagnósticas de infección activa", según ha abundado Jesús Aguirre.

El consejero ha indicado que desde la Junta "por supuesto" que están "en contacto con los padres" de los estudiantes andaluces afectados por este brote, y "lo primero que hicimos fue mirar quién era el representante" de cada uno de ellos. Además, ha indicado que la consejera balear de Salud le ha informado a él personalmente de que se estaban "subsanando los problemas de alimentación" que se daban entre los jóvenes en aislamiento en hoteles, teniendo en cuenta que estos jóvenes tienen que comer "individualmente en su habitación, no pueden comer en un sitio común".

El consejero andaluz ha defendido que cualquier Dirección General de Salud Pública de una comunidad autónoma "puede emitir una orden de confinamiento ante posibles temas específicos de salud pública por enfermedades infecto contagiosas", como ha sido este caso, "entre aquellos que son positivos y aquellos que son contactos estrechos, y esa es la orden que emitió la Consejería de Salud y Consumo de Baleares y es la que se rige esa potestad de aislamiento domiciliario, de positivos y de convivientes", ha concluido.