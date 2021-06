El cordobés Horacio Pijuán acaba de ser nombrado director gerente del hospital San Juan de Dios de Córdoba. Pijuán, que es licenciado en Derecho, posee varios másteres que le han permitido volcarse durante más de 30 años de trayectoria en la gestión sanitaria. Este directivo ha ocupado distintos puestos de relevancia en el hospital Infanta Margarita de Cabra, hospital Reina Sofía y Servicio Andaluz de Salud (SAS). En los dos últimos años ha estado vinculado a Grupo Empresarial Electromédico (GEE).

¿Había tenido alguna vinculación anterior con el hospital San Juan de Dios de Córdoba?

No, pero conozco a muchos de sus profesionales y responsables, con los que compartí tiempo de trabajo porque estuvieron antes en el hospital Reina Sofía o porque compaginan su trabajo en los dos hospitales. Me estoy sintiendo como en mi casa y muy bien acogido. Incorporarme a la gran familias de San Juan de Dios representa en mi vida un motivo de alegría y una ilusión renovada.

¿Qué objetivos se plantea llevar a cabo a corto y medio plazo?

Mi experiencia de más de 30 años en gestión sanitaria me ha permitido conocer muchos aspectos de la sanidad. Empecé en el hospital de Cabra y allí aprendí, por primera vez, lo que representaba trabajar en salud. Después, llegué al Reina Sofía, donde adquirí el espíritu de superación continua y liderazgo y, a continuación, mi labor en los Servicios Centrales del SAS me permitió obtener una visión más global de la realidad sanitaria de Andalucía y de España en general. En estos puestos directivos he podido desarrollar, junto a excelentes equipos, proyectos de mejora e innovación que creo, humildemente, han ayudado al mejor funcionamiento y a la calidad de la asistencia de dichos centros. Llego, por tanto, a esta dirección gerencia con el compromiso de servir de impulso en el desarrollo de los objetivos que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (ya constituida como provincia única) tiene previstos para el hospital de Córdoba.

¿Qué le parece la forma de trabajar de la orden hospitalaria?

Para un cordobés como yo, el hospital San Juan de Dios forma parte de la historia de nuestras vidas. Con más de 85 años de existencia, fue premiado en 2020 con la Medalla de Oro de la Ciudad de Córdoba. Nos ha visto crecer a todos y ha visto crecer a la ciudad y a la provincia, a la vez que el hospital ha crecido también con ella. Es un hospital que Córdoba lleva en su corazón. Esto representa un reto adicional. Tenemos un compromiso constante con los cordobeses y usuarios de provincias limítrofes, a las que también prestamos servicio, y vamos a afrontarlo potenciando nuestros valores de humanización en la prestación sanitaria y continuando con nuestra vocación de estar al lado de los más desfavorecidos, seña de identidad del ADN de la orden, pero junto a ello, ha llegado el momento de poner en valor de forma firme nuestra excelencia clínica, nuestra capacidad de innovación, de formación e investigación.

¿Existe previsión de seguir ampliando instalaciones o servicios?

En el hospital San Juan de Dios trabajan profesionales de primer nivel, clínico y asistencial. Disponemos de infraestructuras sanitarias modernas y confortables y estamos dotados de tecnologías de última generación. Aún así, el objetivo es seguir avanzando con más fuerza que nunca en la mejora de la excelencia clínica y humana del hospital. Tenemos que potenciar nuestra cartera de especialidades en función de la demanda social actual y futura, atendiendo aspectos como la mayor esperanza de vida o la cronicidad de enfermedades. Para ello, afrontaremos una nueva reforma estructural, que complete las realizadas en los años 1990 y 2013, y daremos un impulso definitivo a la incorporación de la alta tecnología y la digitalización, para posicionar a nuestro hospital al máximo nivel dentro de la sanidad cordobesa y andaluza. Entre las áreas que se seguirán potenciando pues estarán la atención maternal, ginecológica y obstétrica (en la que somos referentes provinciales), las urgencias o la atención oncológica. Se debe garantizar la asistencia, más allá del entorno del hospital.

¿Los hospitales del siglo XXI se rigen por otros criterios a los que había hace décadas?

Sí. La evolución de la tecnología médica, la ciencia, la innovación, la investigación, la digitalización, la sostenibilidad y el compromiso con el medio ambiente son pilares fundamentales. Conceptos como transición ecológica, transición digital y cohesión social tienen que ser también líneas maestras en el desarrollo de los avances de un hospital como el nuestro, en coherencia con las líneas de financiación de las políticas de recuperación y resiliencia europeas, que tenemos que explorar como oportunidades que el nuevo escenario generado tras la pandemia nos pone por delante.

¿Se seguirá potenciando la labor social del hospital?

Nuestro compromiso social, a través de la Obra Social del Hermano Bonifacio, nos distingue y nos enorgullece. Las acciones que venimos realizando durante todo este periodo de pandemia potencian aún más si cabe este compromiso. Durante 2020 hemos ayudado a más de mil familias y a más de 3.000 personas, la mitad de ellas niños. Es una gran labor que coordina el superior del hospital, el hermano Isidoro de Santiago.

¿Existe suficiente demanda asistencial en Córdoba para cuatro hospitales privados?

Toda oferta asistencial es buena para la ciudadanía, cada una con sus características y sus virtudes.

¿Tiene capacidad San Juan de Dios para incrementar los conciertos actuales que tiene con la sanidad pública andaluza?

Estamos colaborando en dar respuesta a la demanda quirúrgica y diagnóstica, mediante el concierto establecido con el SAS, en perfecta relación de complementariedad. El concierto con el Servicio Andaluz de Salud está funcionando a pleno rendimiento, pero estamos abiertos a desarrollar o a ampliar cualquier colaboración.

La investigación es una faceta necesaria y unida a la asistencia clínica. ¿Se plantea el hospital San Juan de Dios establecer algún acuerdo investigador con el Imibic u otros hospitales como el Reina Sofía?

Sí. Nos planteamos poder potenciar diferentes líneas de investigación, en colaboración con el Imibic y el hospital Reina Sofía. Además, es que este hospital es un proyecto de ciudad, que además está dispuesto a ayudar a la mejora de la sociedad en todo momento. De ahí, la relación estrecha que existe con el Ayuntamiento de Córdoba y los servicios sociales.