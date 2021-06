La delegada de juventud del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, presentó la mañana de este viernes el Festival Raíces en el Jardín, un ciclo de actividades para toda la familia que tienen lugar en el Real Jardín Botánico de Córdoba, una iniciativa que viene desarrollándose desde 2004 dentro de la agenda de verano del Ayuntamiento cordobés "como alternativa de ocio al aire libre en un escenario natural". Tendrá una duración de ocho semanas, desde el día 13 de julio al 1 de septiembre y se llevará a cabo los martes, con espectáculos familiares para los más pequeños, y los miércoles con conciertos de diversos estilos musicales para adultos.

Las actuaciones para los más pequeños de la casa serán, en julio, el día 13 Carloco con Biblioteca de Plantas, Jardín de cuentos; el 20, Teatro La Paca con La Cenicienta y el 27 Uno Teatro presentará Se busca Chef'. Durante agosto, el día 3 Artes Escénicas Gaudium traerá El Show de la Aldea de los Pitufos; el 10 la Compañía El Ojo del Bululu ofrecerá Una Noche Globomágica; el 17 vuelve Artes Escénicas Gaudium con El Show de Loonita; el 24 Jesús Tiracuentos representará Serán lo que quieran ser, cuentos y magia; se cierra agosto con el espectáculo Magia de Pablo Cánovas el día 31. El 1 de septiembre finaliza el ciclo con El Mundo de Ayer.

En cuanto a los conciertos, se inicia el ciclo el 14 de julio con The Bricks y su Tributo a Pink Floyd; el 21 Knight & Tucci y el 28 Malasiento. Abre agosto con De la Raíz a la Copa el día 4; Stephen and The Blues Friends el 11; Paula Bonilla el 18 y cerrando este ciclo el 25 la actuación de Chopped.

Todos los espectáculos se llevarán a cabo en la plaza del museo de etnobotánica a partir de las 22:00 horas. El pase va incluido en la propia entrada de acceso a las instalaciones hasta completar aforo con un total de 200 plazas.

Ha recordado la edil que también el 1 de julio tendrá lugar en este mismo emplazamiento el primero de un ciclo de conciertos que se van a ofrecer de mano de la Orquesta de Córdoba bajo el nombre ‘Orquesta, naturaleza y Córdoba’.