El Gobierno central permite prescindir del uso de mascarilla en exteriores desde este sábado. Un elemento que ha evolucionado en estos meses hasta formar parte de nuestro outfit diario en perfecta combinación con el resto de prendas que vistamos. Este sábado, las caras limpias de trabas volverán, poco a poco, a ser como eran. Volveremos a estar frente a otros a cara descubierta.

Pero a pesar de que con el confinamiento y las medidas de seguridad sanitarias los productos de cosmética y perfumería vieron mermada su demanda, la piel del rostro es algo a lo que le hemos seguido dedicando mimos y cuidados diarios. En una perfumería de PRIMOR, una de las dependientas confirma que desde que se retomó la actividad tras el estado de alarma la venta de tratamientos y labiales ha sido una constante, como un remedio a la atonía y la desgana. «La gente se ha cuidado mucho el cutis», afirma categórica la empleada. A sus espaldas Aurora, una clienta que duda entre dos tonos de rosa para su esmalte de uñas, admite que «los ojos me los he seguido maquillando todo este tiempo, incluso cuando no salía a la calle, por verme bien, y ahora volveré a pintarme los labios, porque esa costumbre la he tenido algo más dejada de lado».

En el stand de Estée Lauder de El Corte Inglés de la Ronda, María Jesús, asesora de belleza de esta marca y de Clinique, expone que desde hace unos pocos de días se ha empezado a notar cierto aumento en la demanda de productos de maquillaje y, sobre todo, en labiales. «Esperamos que con la nueva medida vayamos volviendo a coger ritmo en las ventas, aprovechando, además, las rebajas y promociones que todas las firmas estamos sacando para barras de labios». Un poco más allá, en la zona delimitada para Sephora, María, la dependienta que lo atiende, apunta con cierto entusiasmo que en esta semana el ticket medio ha crecido respecto a días anteriores, «las clientas están más permeables a comprar, y se van animando a hacerse con nuevos productos de maquillaje y correctores». Muchas de ellas, como Ada, se han habituado a cuidarse de manera especial el cutis durante este tiempo y, ahora, lo tiene perfecto para lucirlo.

Un nuevo escenario

Carmen Recio es psicóloga, miembro de la junta rectora de la delegación de Córdoba del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Ella explica cómo actúan sobre la mente mensajes como el de la liberación del uso de mascarilla en exteriores. "Podemos tener dos escenarios, o bien sentimos que es una liberación, pensamiento que es erróneo porque el hecho de podernos quitar la mascarilla no significa ni muchísimo menos que la pandemia se haya acabado o que no haya peligro", explica, on por el contrario, "sentimos miedo". Para controlar esto último apunta la especialista que lo que toca "es prevenir, el hecho de ponernos la mascarilla está en nuestras manos y tenemos que tener sentido común a la hora de poner esto en práctica o no".