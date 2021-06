El sector del cátering y eventos de Córdoba está que trina. El cambio de nivel y la reducción de los aforos a dos días de las celebraciones supone "una auténtica barbaridad" para los empresarios, que han recibido un aluvión de llamadas de novios "llorando, desesperados a dos días de su boda" por la organización de los banquetes previstos este fin de semana. "El problema es que los políticos no son empresarios y no saben las consecuencias de sus decisiones", asegura Rafael San Miguel, presidente de la Asociación de Cátering de Andalucía, que asegura que la medida se ha adoptado de forma unilateral y sin comunicar nada a los afectados para que puedan reaccionar.

"Es una locura, un auténtico desastre, estamos desquiciados, este fin de semana puede haber 50 o 60 bodas en Córdoba y ya no da tiempo a suspender nada, pero la reducción de los aforos supone que si tengo una boda de 126 personas, ahora solo pueden venir 100, ¿a quién le dicen los novios que no vengan?", se pregunta. Los cambios afectan también a la contratación de grupos de música y otros servicios pagados ya para un número de personas superior al autorizado. "Los que tienen contratados a una banda de música, ¿qué hacen ahora? ¿les piden el dinero, lo pierden?", cuestiona Sanmiguel, indignado además por la falta de control de los eventos ilegales. "Se está haciendo la vista gorda con un montón de bodas que se están organizando en interiores con aire acondicionado en sitios que no tienen terrazas, lo que puede provocar brotes que nadie vigila aunque saben perfectamente que se está haciendo", denuncia. La consecuencia, en su opinión, es que "pagamos justos por pecadores".

La limitación horaria establecida, que obliga a acabar los banquetes a las 2 de la madrugada, supone que "las bodas se estén celebrando en junio a mediodía para tener más tiempo. "Como hace calor, el 95% se meten en salones incumpliendo todas las normas y aquí no pasa nada", señala, "no se hacen inspecciones, pero cuando suben los casos nos limitan el aforo a todos y ahora lo que va a pasar es que los que no están cumpliendo seguirán sin cumplir".