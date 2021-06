Fátima Sánchez Palma, del colegio de Fomento El Encinar, y María Amalia Sánchez Rosa, del IES Nuevas Poblaciones, de La Carlota, han recibido este jueves con sorpresa y gran alegría la noticia, por parte de la Universidad de Córdoba, de que han sido las alumnas que mejores notas han obtenido en la convocatoria ordinaria de la Selectividad en Córdoba, donde un 95,22% de los/as estudiantes han logrado acceder a la Universidad tras la corrección de los exámenes.

Fátima Sánchez ha obtenido un 9,975 en la prueba, mientras que María Amalia Sánchez tiene un 9,95.

"No me lo esperaba para nada"

Fátima Sánchez mostraba a este periódico, nada más conocer la noticia su "sorpresa" pues "no me lo esperaba para nada" haber obtenido la mejor calificación. Confiesa que el primer día de Selectividad estaba muy nerviosa pero luego, al ver el contenido del examen se tranquilizó y le salió bastante bien. Ahora, con esta nota, cree que podrá entrar en Medicina en Córdoba, ya que la media ponderada de acceso a este grado le sale un 13,975, por lo que espera que la nota de corte no sea muy superior. "Estoy muy ilusionada", ha señalado, por poder hacer Medicina, un grado que en su familia nadie ha estudiado, pues "son todos de Derecho". Esta chica de 17 años admite que el Bachillerato ha sido duro, pues necesitaba nota alta, "pero los profesores nos han ayudado un montón". Ya la han felicitado desde el Encinar, donde "dicen que están muy orgullosos de mí", y sus padres, a los primeros que llamó, "están contentísimos". De sus compañeras de clase dice que todas están muy contentas "porque podrán entrar en la carrera que quieren".

"Me agobio mucho con los exámenes"

María Amalia Sánchez Rosa es natural de La Carlota y en su instituto, el IES Nuevas Poblaciones, se ha preparado para la Pevau. "No me lo creo aún, el examen me salió bien pero no me esperaba este resultado, la verdad", confiesa la joven, que ha obtenido un 9,95 en la prueba. Su idea es estudiar Biomedicina, para lo que ha obtenido un 13,95, con lo que "la podré cursar cerca, en Sevilla, porque en Córdoba no se oferta". María Amalia señala que tras haber pensado en cursar Farmacia o Medicina, se ha decantado por Biomedicina porque "me gusta más la investigación, ver la Medicina a nivel microscópico, estudiar las enfermedades".

Reconoce que en segundo de Bachillerato "lo he pasado muy mal este año" porque tenía la presión de sacar muy buena nota, nota alta, y yo me agobio mucho con los exámenes". Pero luego dice que la Selectividad le ha resultado "más fácil de lo que pensaba" pues cuando ha visto el nivel, "creo que nos han preparado muy bien en el instituto". Pone como ejemplo que en Lengua ha obtenido un 10 en la Pevau, "y yo nunca he sacado un 10 en Lengua en el instituto". Sus padres dice que están muy contentos porque con esta nota "me quedo más cerca".