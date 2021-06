El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha informado este lunes de que la Junta de Andalucía espera alcanzar el 70% de la primovacunación (haber recibido al menos la primera dosis) a finales de este mes. Lo ha dicho en el acto de presentación del Plan Sumamos+ en Córdoba, que ha permitido entre el viernes y hoy inmunizar con la monodosis de Janssen frente al coronavirus a más de 300 trabajadores de grandes empresas como El Corte Inglés, Caja Rural y el Parque Joyero, además de taxistas y empleados de talleres mecánicos, todos ellos con edades comprendidas entre 35 y 40 años. "Si sumamos la inmunidad natural, podemos llegar al 72% de aquí a final de junio", ha comentado. Esta previsión coincide con la llegada esta semana de un cargamento de más de 700.000 dosis de distintas vacunas que permitirán acelerar el proceso. "La mejor vacuna es la vacuna puesta", ha insistido Aguirre, que también ha abogado por mantener el uso de la mascarilla más allá del 26 de junio como prevé el Gobierno central.

"Quitar la mascarilla puede dar una falsa sensación de seguridad"

"En el último comité interterritorial en el que participan todas las comunidades, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dijo que el tema de las mascarillas se debatiría en un próximo consejo y tres días después el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que el sábado próximo decaería esta medida sin consultar a las comunidades", ha recalcado, "hay países como Israel que han quitado la mascarilla y la han vuelto a poner después, estamos pendientes de la evolución de la cepa delta y en este contexto, no nos parece razonable dar la falsa sensación de seguridad que puede dar a la población quitar la mascarilla". El dictamen del comité de expertos de Salud de Andalucía recomendó a la Junta no relajar la medida aún, en un contexto en el que el tienen la primera dosis el 60% de los mayores de 16 años, ha señalado. En cualquier caso, la Junta asumirá lo que diga el Gobierno central "aunque sigamos pidiendo intensamente que no se siga usando", apostilló.

El comité interterritorial debe pronunciarse también sobre la vacunación de personas desplazadas durante las vacaciones, ya que la posibilidad de vacunarse en otra provincia o comunidad para no tener que regresar a casa en esos periodos dependerá no solo de la organización de las autoridades sanitarias de cada municipio sino de la disponibilidad de dosis para atender a los locales y a los que lleguen de fuera.

En cuanto a la incidencia de la cepa delta, ha asegurado que sigue siendo muy minoritaria, ya que el 94% de los casos corresponden a la cepa británica, al tiempo que ha indicado que las vacunas son eficaces también contra la nueva cepa. Respecto a la elevada tasa de contagios de Andalucía, Aguirre ha insistido en que "se concentran en la franja de edad de 15 a 29 años, por lo que son jóvenes que no provocan un gran impacto en la presión asistencial, que en Andalucía ha bajado un 15% respecto al lunes pasado". El objetivo de la Junta es seguir bajando la tasa "hasta al menos 150 casos por cien mil y concienciar a la ciudadanía de que el virus sigue aquí y no sabemos lo que traerán otras cepas si se producen mutaciones en otros países, por lo que hay que seguir adoptando medidas de prevención".

50 taxistas vacunados hoy

50 taxistas se vacunarán este lunes dentro del Plan Sumamos+ impulsado por la Confederación de Empresarios de España (CEO), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Asociación de Autónomos de Andalucía (ATA) en colaboración con la Consejería de Salud. Según ha informado el presidente de Auttacor, Miguel Ruano, esos 50 taxistas de entre 35 y 40 años representan el 10% del total de la flota, en la que la edad media ronda los 45 años por lo que hay un amplio porcentaje que ya se ha vacunado por edad. Fuentes de la CEA han indicado que en el conjunto de Andalucía, está previsto que el plan permita acelerar la inmunización con las monodosis de Janssen de más de 7.000 trabajadores procedentes de 155 empresas andaluzas. En el caso de Córdoba, además de El Corte Inglés, Caja Rural, Parque Joyero, taxistas y talleres de vehículos se han interesado otras empresas como Covap o Cunext, según indican las mismas fuentes, aunque de momento aún no se han concretado nuevas fechas.

El acto de presentación del plan ha contado con la presencia del alcalde de Córdoba, José María Bellido; la expresidenta de Trabajo y presidenta de la Fundación de Empresarios de España, Fátima Báñez; el presidente de ATA, Lorenzo Amor; el presidente de CEA, Javier González de Lara y el consejero de Salud, Jesús Aguirre. Todos han coincidido en destacar la importancia de la colaboración público-privada para la aceleración del proceso de vacunación y la descarga del sistema público y han insistido en que esta es la fórmula para garantizar la recuperación económica lo antes posible. "El gran objetivo de las empresas es ganar el verano", ha recalcado Fátima Báñez, que ha recordado la implicación de sectores esenciales como los taxistas durante los momentos más difíciles de la pandemia.