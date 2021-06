El alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha vuelto a llamar la atención y ha pedido “cabeza” ante la altas tasas de contagio entre los jóvenes cordobeses, de entre 15 y 29 años, y ha pedido colaboración por parte de este colectivo para que extremen las precauciones y no echen a perder lo logrado. El regidor ha recordado, no obstante, que afortunadamente el resto de indicadores del coronavirus no están tan mal en la capital cordobesa y eso permite que no se tengan que dar pasos atrás en las medidas de relajamiento de la sociedad: “el ritmo de vacunación es muy bueno, la tasa de hospitalización y de ingresos en uci está contenida”, ha dicho. Sin embargo, ha lamentado que sean los jóvenes los que están tirando para abajo de esa media, con una tasa de contagios por coronavirus que supera los 600 casos cuando, además, no están vacunados. “El virus sigue ahí”, ha insistido Bellido. “Las tasas son demasiado altas pero el único medio es que cada uno se conciencia y tome medidas, porque lo contrario sería perjudicar a otros sectores económicos que están empezando a levantar cabeza”, ha dicho.

La primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs), por su parte, ha coincidido en este llamamiento y ha recordado que todos somos responsables porque el covid no ha desaparecido. “Vuelvo a pedir responsabilidad porque nos va la salud, pero también la economía”, ha dicho.

Una fiesta ilegal y botellones

El portavoz del PP y responsable de Seguridad, Miguel Ángel Torrico, ha informado también de que la Policía Local sigue haciendo cumplir la ley, pero ha asegurado que no se puede tener un policía “en cada esquina, en cada bar”. Asimismo, ha repasado las denuncias interpuestas durante este fin de semana, empezando por la actuación que se produjo en la madrugada del jueves al viernes en la calle Camino de los Sastres, donde los agentes tuvieron que dispersar una concentración de jóvenes que estaban obstaculizando el tráfico. Además, en un establecimiento de esa misma calle, en la madrugada del domingo al lunes se ha puesto una denuncia a un local donde había varias personas en su interior fumando y sin respetar las medidas anticovid. Los policías también denunciaron a 10 clientes. Asimismo, de viernes a sábado, intervinieron en una fiesta ilegal en el antiguo matadero, donde se pusieron 23 denuncias, mientras que a lo largo del fin de semana se han puesto 59 denuncias por botellón, 8 por no llevar mascarilla, 5 por incumplimiento de la ley de seguridad ciudadana y 8 por infracciones graves.