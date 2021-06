Diario CÓRDOBA es un octogenario lleno de vida. Lo ha demostrado congregando en el Palacio de Congresos -aún en obras, como la sociedad surgida de la pandemia- a numerosas personalidades del ámbito político, social y económico para entregar los Cordobeses del Año, correspondientes al 2020, cuando el coronavirus irrumpió en nuestras vidas. Por eso, quizá, ha sido una gala solemne pero muy emotiva y en la que se ha rendido homenaje a los héroes sin capa de la pandemia: desde los directores de Asadipre y Adian, premiados en representación del colectivo docente, hasta los sanitarios (han recibido un sonoro aplauso los presidentes de los colegios profesionales de médicos, veterinarios, dentistas, farmacéuticos y enfermeros), pasando por los investigadores del Imibic al frente del ensayo clínico con Calcifediol. «La investigación es un arma cargada de futuro», ha dicho uno de estos investigadores, José Manuel Quesada, parafraseando a Gabriel Celaya. También se ha aplaudido la labor de los trabajadores de centros de mayores, como el de Alcaracejos, que no dudaron en encerrarse con sus pacientes cuando arreció el confinamiento (a estos, además, los vimos interpretando una versión muy sentida del Resistiré), o de asociaciones como Down Córdoba, que no cesaron su actividad ni en los meses más duros del confinamiento.

Homenaje a las pequeñas y medianas empresas

El de este jueves también ha sido un homenaje a las pequeñas y medianas empresas, las que han logrado mantener abiertas sus persianas y las que tuvieron que echarlas en esta crisis, representadas todas por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), una federación nacional de raíz cordobesa. Se han premiado, además, a dos de las empresas de la provincia con más éxito de los últimos años: Polímeros GI, con Alfonso Gallegos al frente, y a De Prado, con José Luis de Prado.

Ha sido una gala de discursos (siguió echándose de menos, a qué mentir, la copa y la charla sin mascarilla), con algunas pinceladas de humor siempre sugeridas por el redactor jefe de CÓRDOBA y presentador oficial de nuestros actos, Rafael Aranda, que ha agradecido con cariño la confianza mostrada en la cabecera a tres de las primeras empresas que se anunciaron en el periódico allá por el año 41 (Librería Luque, Sombrerería Rusi y Bodegas Pérez Barquero), agradecimiento que ha hecho extensible al resto de anunciantes que siguen siendo, junto a nuestros lectores, el motor del diario. De anuncio también ha estado la cantaora María José Llergo, con un sentido «muchísimas gracias» al recoger con mucho poderío su premio. Como ha tenido a bien recordar la consejera de Cultura citando a Chaves Nogales, este oficio del periodismo «consiste en pisar la calle, en andar y contar». Esperemos poder seguir haciéndolo, si quiera, 80 años más.