Después de un año largo de parálisis total, el fin del estado de alarma ha reactivado la economía cordobesa y a pesar de que los meses de primavera, que constituyen la temporada alta en Córdoba, ya han pasado y lo que está por delante es el verano, las empresas han empezado la búsqueda de trabajadores en distintos sectores. Según Ana Sánchez, directora de Adecco Córdoba, una empresa especialista en conectar empleadores y empleados que además ofrece orientación y formación, «empieza ahora una época muy buena en la que estamos viendo cómo la economía se está levantando a gran velocidad».

El movimiento más intenso se concentra en la hostelería y el sector industrial del frío, asegura, ya que la reactivación de la hostelería ha tenido como efecto una mayor demanda de sistemas de refrigeración. «Desde la segunda semana de mayo, se están reactivando todo tipo de eventos familiares que se habían suspendido y nos demandan muchos camareros y demás perfiles relacionados», señala. En el sector del frío, Lucena, Puente Genil y Montilla está reclamando personas con experiencia como carretilleros y cualquier perfil de FP2 relacionado con mecánica, electrónica y neumática». Tener este tipo de formación y carnet de carretillero «es garantía de empleo», indica Sánchez, «ya que se buscan personas que una vez acaban su trabajo en la línea de producción pueden transportar la mercancía al almacén». Los soldadores que sepan usar máquina TIG, o quienes tengan experiencia como plegadores, y los montadores de aluminio también están en un buen momento si desean encontrar un trabajo.

De cara al verano, Adecco prevé un aumento de la contratación de un 15% en los sectores vinculados a la temporada, también en el ámbito del transporte y la logística, con perfiles como operadores de tráfico (encargados de conectar empresas para completar las cargas de los camiones).

Vacaciones en los bancos

La cobertura de vacaciones en las entidades bancarias también está generando una demanda importante de auxiliares administrativos. Lo que no se demandan son perfiles relacionados con el ámbito cultural como historiadores, graduados en historia del arte o gestores culturales. Según Ana Sánchez, «en muy escasas ocasiones se nos solicitan este tipo de perfiles, lo cual llama mucho la atención en una ciudad como Córdoba que tiene cuatro títulos de Patrimonio de la Humanidad y un enorme potencial cultural al que no parece que se le esté sacando partido».

Javier Delgado, desempleado: "Me fui hace 10 años y todo sigue igual aquí"

Javier Delgado se fue hace diez años de Córdoba y después de trabajar un tiempo en Francia, volvió a España para trabajar desde hace siete en Benidorm, donde encontró empleo con una contrata del Ayuntamiento. La pandemia paralizó los contratos y a raíz de su separación, decidió volver a su ciudad natal, donde ahora anda buscando trabajo.

«He trabajado en la hostelería siempre, pero me gustaría cambiar de vida, tengo idiomas (francés, inglés, español y valenciano, que tuvo que aprender para trabajar en el Ayuntamiento de Benidorm), carnet de camión y estoy echando curriculums en otro tipo de empleos, aunque no le hago ascos a nada porque la cosa está fatal», afirma. «Cuando me fui no había trabajo en Córdoba y ahora que vuelvo, todo sigue exactamente igual», añade. Según su percepción, conocer gente es lo que más te abre las puertas en Andalucía. «En la zona de Levante, es más fácil encontrar trabajo, hay mucha cantidad, pero también es cierto que no siempre se encuentran empleos de calidad», explica. Ilusionado por volver, lamenta que haya tantos cordobeses obligados a marcharse por falta de empleo.

Francisco Vallejo, desempleado: "A mi edad, nadie te quiere dar trabajo"

Francisco Vallejo es de Bilbao pero lleva media vida en Córdoba. Tiene 58 años y empezó a trabajar con 16 en el sector de la construcción, en concreto, en la instalación de naves. Poco antes de la pandemia, perdió su empleo y lleva ya casi dos años parado. «El problema es que a mi edad nadie te quiere dar trabajo en lo mío, quieras o no es un trabajo de riesgo, pero yo ya soy muy mayor para cambiar de oficio», sentencia.

«Ahora parece que las cosas se están empezando a moverse un poco, pero es muy complicado, no se tiene en cuenta la experiencia y a medida que pasa el tiempo es peor», afirma. Asegura haber entregado muchos currículums y recurrido a gente conocida, pero no ha habido suerte. «Si la juventud está parada, ¿cómo me van a dar trabajo a mí que tengo ya casi 60 años?», se pregunta desanimado. A su lado, su mujer señala las dificultades extra para buscar empleo desde que empezó la pandemia para las personas que no se manejan bien en internet. Padres de dos hijos, uno tiene empleo en Córdoba, pero la hija es auxiliar de Enfermería y emigró a Suiza con su pareja. «No quiere oír hablar de volver, dice que no hay color», lamenta.

Soledad Castro: "Me llamaron al rato de apuntarme, un milagro"

Soledad Castro llevaba años sin un contrato. «Desde el 2016, he trabajado limpiando casas, echando horas, pero no me salía nada serio», explica. No estaba puesta en internet, así que no sabía buscar empleo por esa vía y decidió apuntarse a un curso de Cruz Roja. Su experiencia no ha podido ser más satisfactoria. «Estaba aprendiendo lo básico de informática, me abrí un mail y me inscribí en Adecco, una empresa de trabajo temporal, y la cosa fue inmediata; al minuto de apuntarme me llamaron diciéndome que había sido seleccionada para un trabajo de limpiadora en Bodegas Campos», afirma. «Eso fue un milagro», añade. Su vida ha dado un giro inesperado: «Me apunté el 12, el 13 me dieron el uniforme y el 14 empecé a trabajar». El curso no solo le ha abierto las puertas al mercado laboral, sino que le ha dado autonomía. «Yo no sabía echar mi currículum por internet, ni siquiera sabía pedir la cita del médico; ahora me valgo por mí misma, uso la firma electrónica y hago de todo», asegura. «Estoy muy agradecida a Adecco, Bodegas Campos y a Cruz Roja, cuando paso por la puerta me da el sentimiento, estoy feliz», dice.