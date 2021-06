Los trabajadores autónomos que conforman el sector de los feriantes en Andalucía han criticado las ayudas convocadas recientemente por la Junta de Andalucía, afirmando que “son para cuatro, ya que hay muchos pequeños negocios que no se podrán acoger a ellas”. En esta valoración coinciden con la opinión de organizaciones como la Unión de Autónomos de Andalucía Uatae, que lleva muchos meses apoyando a los feriantes.

Para diversas entidades representativas, la convocatoria no cubre las expectativas que se tenían, tras mucho tiempo de protestas para cambiar la dramática situación del sector. De esta forma, la Asociación de Atracciones de Feria de Jaén, por ejemplo, ha mostrado su “total disconformidad con los requisitos exigidos para poder acceder a las ayudas del Decreto-ley 11/2021”. Los feriantes añaden que no van a poder acogerse a ella ni el 10% de los industriales feriantes, y que “estas ayudas se nos vendieron como un ayuda a quien no habrían podido cobrar el cese de actividad, pero también se han excluido los que cobraron el cese extraordinario de actividad que solo fueron cuatro meses”.

Además, se excluyen a los trabajadores autónomos que han estado dados de alta durante más de 150 días en los últimos quince meses, ya no como autónomos si no como trabajador por cuenta ajena, algo que no se sostiene, ya que no han tenido actividad alguna desde el inicio del Estado de alarma y muchos han tenido que buscar otros ingresos para sustentar a sus familias.

Los afectados denuncian que “necesitamos que cuando se apruebe una ayuda nos pongan requisitos que sea factible cumplir, no imposibles”.

Por su parte, la Asociación Andaluza de Empresarios de Hostelería de Feria ha afirmado que "llevamos más de un año sin poder trabajar y nuestra situación es insostenible". Después de muchas protestas y reuniones, “pensábamos que las ayudas paliarían nuestra crisis, pero son humo, no están pensadas para todo el colectivo”.

Para la Asociación de Montadores de Carpas de Sevilla, “las medidas no atienden a las pequeñas empresas y no se incluyen los epígrafes de muchos autónomos y sociedades, por lo que volvemos al punto de partida, seguimos estando muy seriamente dañados por la Covid-19”.

Según Pepe Galván, Secretario General de la Unión de Autónomos de Andalucía Uatae, “es un nuevo error de la Junta aplicar incompatibilidades con otras ayudas, porque obligan a elegir entre una limosna y una minucia, en lugar de contribuir a que reciban lo máximo posible”.

El colmo de los fallos de esta convocatoria es, según Galván, que prácticamente está destinada a Autónomos Temporales, que no contempla los ceses de actividad y que no se extiende a los autónomos societarios, dejando fuera a la mayoría del sector”.