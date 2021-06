Nacido en Toledo en 1947, la trayectoria del presidente de Aesmide (Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas) como experto en administraciones públicas queda avalada por su propia carrera: secretario general de la Intervención del Estado, interventor en diferentes administraciones públicas o delegado especial de Hacienda en Renfe son solo algunas de las funciones que desarrolló hasta que en 2009 asumió la presidencia de Aesmide, a la que aportó su conocimiento sobre las relaciones de la empresa privada con la pública. Un conocimiento que expondrá en unas próximas jornadas que celebrará Aesmide en Córdoba, una ciudad que «tiene ante sí una oportunidad histórica», según su opinión, con la instalación de la Base Logística del Ejército de Tierra.

-¿Qué es Aesmide?

-En realidad, somos contratistas con el sector público en general y suministradores de bienes y servicios a las Fuerzas Armadas en particular. Tuvimos un origen, dentro del Ministerio de Defensa, y nacimos con el sentido de la colaboración en el ADN. Un secretario de Estado importante, Eduardo Serra, consideró que en la modernización del Ejército y de las Fuerzas Armadas era importante que la industria estuviese asesorando. Es una industria de dos tipos: de armamento y de calidad de vida del soldado. Nosotros lo llamamos industria para la defensa, para distinguirla de la otra, que es industria de la defensa. En 1984 asesoramos en cómo debía ser la colaboración con Defensa. Pero después, en lo que fue el crecimiento cuando se suprimió el servicio militar, muchas de las funciones dentro del Ejército, como era vestuario, alimentación, las fueron haciendo nuestras empresas. Empresas cuyos fundadores fueron El Corte Inglés, Clece, Eulen… Empresas que eran de atención y de dar calidad de vida al soldado. Poco a poco se fueron creando distintas áreas: alimentación, vestuario, eficiencia energética, limpieza, mantenimiento integral, logística, etcétera. Ahora somos 72 empresas. Un ejemplo gráfico: un soldado se levanta por la mañana en el cuartel y en la camareta tiene productos y capacidades de estas empresas. Calzado de empresas de Aesmide, calcetines, camisetas de deporte, desayuno en la cantina, también son de empresas de Aesmide. Cuando va al campo de entrenamiento, el vestuario es de Aesmide, los chalecos antibalas, también de una empresa asociada a Aesmide, otras de logística y tecnología (como Oracle), ciberseguridad… Desde que se levanta hasta que se acuesta, ese soldado utiliza productos que mejora su calidad de vida. Pero no nos quedamos ahí. Eso se ha aplicado al resto de la administración. La Agencia Tributaria tiene productos nuestros, de informática, por ejemplo.

-La colaboración con Defensa ha atraído a otras administraciones.

-Nuestras empresas tienen productos duales, para el ámbito civil y militar. Hay empresas que hacen NBQ, empresas que han hecho mascarillas para la pandemia.

-No se dedican solo mantenimiento.

-Claro. En la Operación Balmis nuestras empresas han sido muy activas. Han cambiado sus capacidades de fabricación al sector civil u hospitalario, desde el ámbito militar. También en el civil, pero nuestras empresas equipan a la UME, por ejemplo. En Andalucía está Iturri, que hacen vehículos contra incendios, y están en el ámbito militar. Hace NBQ, ropa militar, exoesqueletos. Es decir, nuestra asociación abarca gran variedad y material dedicado a la calidad de vida del soldado. Nosotros siempre decimos que nuestras capacidades atienden al mejor sistema de armas del Ejército, que es el soldado.

-Aesmide quizá sea un buen ejemplo de que la política y la economía orientadas a la Defensa sirve para revertir en la sociedad civil.

-Claro. No cabe duda de que nuestras empresas, si ves quiénes somos, tienen por sí solas introducción en la sociedad civil y en la vida diaria de las personas. Somos especialistas en la contratación con las administraciones públicas, somos una sociedad plurisectorial y lo único que hacemos es sumar capacidades en forma de UTE, atendiendo a proyectos complejos. El general (Varela) habla de «proyectos ilusionantes». Formamos UTE y no solo con nuestras empresas, también con otras. En Europa hemos presentado un proyecto de un plan de 8.000 millones de euros de ayuda a emergencias en despliegues militares. Y hay empresas que son nuestras y otras que no. Y se aplicará después en el ámbito civil.

-¿Qué le parece Córdoba como hogar de la Base Logística del Ejército de Tierra?

-Tiene gracia porque yo soy de Toledo. El martes dije, porque lo he visto yo, que Córdoba tiene un potencial enorme como centro logístico. Nosotros, con este proyecto de la Base Logística llevábamos, sin exagerarte, 14 años. Era una idea que se plasmó en un proyecto de eficiencia y ahorro, y nosotros lo defendimos, porque dentro de la asociación queremos dar ideas a la administración para la centralización de proyectos, por el ahorro. Porque creemos que en un momento de crisis económica tan importante como en el 2008, era importante la centralización. Un ejemplo: los cuarteles de la Guardia Civil. Al principio se hacían en toda España 100 contratos. ¿Por qué no se hace un solo contrato pero con diversas empresas? Se centraliza, se ahorra en lo que es la obtención del producto y se conservan a los trabajadores de los cuarteles, que muchos eran mujeres de guardias civiles que hacían la limpieza. Eso es un proyecto importante. Había 12 centros y estudiamos en Alemania y otros países para ver cómo se hacía. Y ahí se centralizaron. Porque no tiene explicación, en pleno siglo XXI, que haya 12 centros logísticos y que se trasladen elementos de un sitio a otro para mantenimiento. Lo lógico es que haya uno. Bueno, en realidad va a haber dos: uno de helicópteros y este de Córdoba. Es un concepto de racionalización del gasto, por lo que es lógico que haya uno. Este es un proyecto irrenunciable para el Ejército. Es un proyecto de Estado, de país y un proyecto que produce eficiencia y ahorro. Es lo que hay que defender en un periodo de crisis, sobre todo, para promover ahorro e inversión. Hemos propuesto soluciones a las necesidades del Ejército en infraestructura, equipamiento, ciberseguridad, obra pública, logística, tecnología, blockchain, y todas las capacidades que se pueden derivar de ahí, como la robótica. Claro, una UTE de 40 empresas es inmanejable, pero una UTE importante, que sean empresas tractoras, que las pequeñas empresas formen parte de esa cadena… Las pequeñas empresas no pueden ir a concurso y si van lo hacen en situación de inferioridad. Sin embargo, es diferente si unes una pequeña a una grande o dos pequeñas. Esto lo potenciarán también los fondos, Europa. El plan europeo de la defensa marca que presentando proyectos de innovación, los financia siempre que vengan tres empresas de países diferentes, con el objetivo de apoyar la pequeña empresa. Porque las grandes por sí solas lo hacen, sobreviven. Indra puede hacerlo. Por ejemplo, la Base Logística de aquí, de Córdoba: pensemos que se encarga a una UTE de Acciona, Ferrovial y FCC, el ladrillo sí, pero ¿qué hacen con lo otro? Lo subcontratan y la subcontratación va a unos precios que no son adecuados. Nosotros justificamos que haya una UTE, distintas empresas principales, de acuerdo con las necesidades, y después que haya proveedores nominados, que estén incluidos dependiendo de esa UTE. Que la administración las conozca, sepa quiénes son y que realmente perciban en primer lugar como es la oferta y en segundo lugar como es el beneficio.

-Una oportunidad para las pymes cordobesas.

-De hecho, estamos ahora en un grupo de trabajo en el que estudiamos diversos temas y en el que hay una empresa de robótica de Córdoba. Y también está Magtel, que es importante. Y por supuesto puede haber otras.

-¿Cómo entra una pyme cordobesa en un proyecto como la Base Logística?

-Puede haber dos vías. Una, contratar con su asociación, su entorno, CECO, por ejemplo. Y si la otra, si no tiene oportunidad y tiene unas capacidades adecuadas, las puede ofrecer a nuestra asociación. Nosotros, una vez con el proyecto definido ya no intervenimos, son las empresas las que determinan las condiciones en la futura licitación. Las empresas pequeñas nos interesan por su producto y por su capacidad para resolver o aportar. Vamos a intentar tener una jornada aquí, con Aesmide, ya hemos hablado con el rector y el alcalde para exponer cómo se podría colaborar.

-Ponga algún ejemplo.

-Nosotros tenemos una UTE para suministro al Ejército de Tierra todo el vestuario que necesita. Chaqueta militar, camiseta, ropa interior, todo, 115 artículos. Una UTE de 14 empresas. Es un proyecto que salió hace tiempo, hace 10 años y está consolidado. Y claro, hay empresas pequeñas. Siempre pongo un ejemplo: calcetines Mingo. Son los mejores calcetines de Europa y no sé si del mundo. ¿Cómo lo tiene? Mecanizado. Están en la zona de San Sebastián y he visto la fábrica y me quedé sorprendido de cómo trabajan. Ellos tienen una participación de un 3 o un 4% dentro de la UTE. Cada empresa de esas 14 tiene una participación en el proyecto. No es un subcontratista. Se siente partícipe, en derechos y obligaciones, en su 3%. El Corte Inglés tendrá el 28%, pero ellos están en un órgano de gestión de la UTE con un 3%. Y eso es importante, porque nosotros queremos dar voz a las pequeñas empresas. Y lo hemos intentado hacer siempre. Hay proyectos que a veces no son posibles. Esas 72 empresas que hay en Aesmide, por ejemplo, pueden participar 12 o 14, pero hay otras que están fuera que sí que pueden participar.

-Y hasta para esas pymes la investigación es importante.

-Hombre, claro que es muy importante. Y en el ámbito civil, en los temas textiles, hay investigación y desarrollo. Las empresas invierten gran parte de su capacidad en I+D. Por ejemplo, en la impermeabilidad, en la mimetización de uniformes, en los cascos y chalecos. Un chaleco salvó la vida a una mosso d’esquadra. Mataron a su compañero y ella, que llevaba el chaleco, le salvó la vida. Eso es muy importante.

-Ir más allá de la construcción de la Base en sí.

-La Base Logística, para una ciudad como Córdoba, es de vital importancia. No solo por la construcción en sí, que supone una inversión de 350 millones de euros, sino por todo lo que viene detrás. Esta Base Logística se ha incluido en el interés de país, 21 proyectos presentados por CEOE, y está en el 12. Responde a todas las palancas y no querían meterlo en el sector de Defensa, y eso ha sido gracias a la CEOE y al empuje de varias asociaciones. No es solo Base, es formación, empleo, edificación, logística. La Base será una tractora de todo lo que puede haber alrededor, todo un polígono logístico. Y las empresas pueden participar en el futuro en las actividades de Defensa, del Ejército de Tierra. Los militares tienen un carácter de lealtad, de fidelidad, y atienden a sus productos, a sus capacidades. Soy interventor del Estado, pasé 40 años en Hacienda, y he tenido relación con toda la administración. Las Fuerzas Armadas tienen un prestigio impresionante.

-Pero también tienen sus detractores.

-Sí, porque cuando uno lee Fuerzas Armadas te quedas.. Yo decía que trabajaba en Hacienda y tenía que explicar: «No, no, controlamos el gasto, no inspeccionamos» (sonríe). Cuando oyes Defensa y armamento, la gente… Pero ¿por qué? Aquí lo que tienes que ver es la seguridad que da, las Fuerzas Armadas son lo más importante para que haya libertad y tranquilidad en la sociedad. Nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena. Como industria ya hicimos una feria y Feindef, segunda feria internacional de la tecnología de defensa y seguridad. En Ifema. Son 300 stands de los que tenemos vendidos 190 y queremos que estén llenos en noviembre. Será el 3, 4 y 5 de noviembre. Estarán ahí desde los stands de los distintos cuarteles -Armada, Tierra y Aire- y sería importante que estuviesen empresas de aquí, de Córdoba, con sus productos, que pueden ser importantes para que los conozcan las Fuerzas Armadas, no solo de aquí, de España, sino de muchos países. El año pasado vinieron 60 delegaciones.

-El impulso de Europa a la Base Logística será importante.

-Ahora va a haber un PERTE, señalado de automovilismo. Los PERTE son proyectos de interés para la reestructuración. Este proyecto de Base Logística está señalado como proyecto de interés país y claro que va a haber fondos. Aparte del propio ministerio, fondos para desarrollarlo. La Junta de Andalucía ha prometido aportar 100 millones, que creo que quiere que provengan de los fondos europeos, aunque creo que la Junta tiene créditos adecuados para aportarlos ella. Pero si vienen de los fondos pueden retratarse en la contratación y en la licitación. Pero está bien. Industria apoya a la pyme en materia de digitalización y transformación de capacidades y algunos fondos de esos no son reembolsables, no se devuelven. Y son buenas ayudas para estos casos. Y el Cedeti, que ayuda en asuntos para la defensa. Córdoba está ahora mismo enclavada en un núcleo con unas importantes perspectivas de futuro. Toledo no (ríe).

-La propia Base Logística puede actuar como «escaparate» para esas pymes locales.

-Y no solo eso. ¿Qué pedimos? Que no venga por un proyecto determinado, sino que entre en la asociación por tener intereses comunes con otros miembros de la asociación o que en un futuro pueda haber. Sea en Europa, en Defensa, Guardia Civil, etcétera. A nosotros nos ha venido una empresa de Sevilla, GRS, con un producto de comunicación, parecido a un walkie-talkie, pero profesional. Lo que hace es que en el momento en el que fallan los sistemas de comunicación, sean de bomberos o de despliegues, no necesita inversión en estructura. Inmediatamente se conecta con el satélite o con antenas que existen en el territorio y hay una comunicación magnífica, incluso con posibilidades de vídeo. Esta empresa sevillana quiere ser de la asociación. ¿Qué aporta la asociación? Dar a conocer las capacidades que tienen las empresas para satisfacer necesidades de la Administración, todo el sector público. No somos en sí un lobby, sino una asociación que trabaja para sus asociados y pone en valor sus productos. Si el producto es adecuado, nosotros hacemos todo lo posible por él. Otra empresa, Carreño, que hace lencería pero también material textil para hospitales. Viene por nosotros para atender el ámbito de la Defensa, pero vino otra con esponjas jabonosas. No tenía yo ni idea de qué era eso. Esponjas que no necesitan prácticamente agua, una gota, y ya llevan jabón. Y pensé qué se podía hacer. Nos sugirieron como pieza a aportar al equipamiento del soldado. Y el general, para mi sorpresa, nos dijo que sí, que era interesante. Para un paracaidista, por ejemplo, si tienes toalla y una gota de agua, con la esponja, pues… Y lo presentamos en distintos sitios y han tenido éxito, también en hoteles, que lo hemos presentado.

-En fin, unas opciones múltiples para Córdoba.

-A nivel logístico, Magtel tiene unas ideas magníficas, Eco Raíl… He sido delegado de Hacienda en Renfe, y tiene ahí unas posibilidades impresionantes. Estuve el martes con varias empresas de Córdoba y son magníficas, con muchas oportunidades. Necesitaremos una contratación eficiente, moderna, eficaz, inteligente y valiente. Porque si queremos la mejor Base Logística en este hub logístico de Europa y tenemos las mejores empresas, el instrumento que las une es la ley de contratos del sector público. Una contratación moderna es lo adecuado, que exista una colaboración público-privada. Y poner el dinero todo junto en el mismo proyecto: no puedes hacer un proyecto de este tipo troceándolo. Que se tengan en cuenta las relaciones técnicas y las capacidades técnicas, no solo el precio, porque en los últimos tiempos ha habido un detrimento del equipamiento público porque se han ido a subastas, con lo que se adjudicaban proyectos con unas bajadas tremendas, que luego no justificaban el desarrollo del proyecto. Eso es importantísimo. En Jerez, una vez leí en un bar: «La buena vida es cara, hay otra más barata, pero ya no es vida». Eso se puede aplicar a la administración pública.

-Siempre se ha pensado en ofertas baratas para la Administración.

-Pero nosotros no hemos querido eso. Como decía un gestor de la administración refiriéndose a tecnología: si echas cacahuetes, ¿qué tienes? Monos. Muchas veces, desde la Administración se han hecho obras que luego requieren reformas, ampliaciones, te paralizan el contrato, etcétera, y la Administración no tiene posibilidades de luchar contra eso. Si estoy en la privada y te contrato y no me vales, te echo. Pero la Administración no puede echarte. Si contratas una empresa que no te cumple el contrato no puedes rescindirlo. Es muy complicado para la Administración. Eso es lo que se debe evitar en una cosa como la Base Logística. Debe ser una instalación de primera calidad y que sea una referencia en Europa.