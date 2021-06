Sadeco amplía el convenio con la Delegación de Servicios Sociales para poner en marcha un año más el Plan de Inclusión Activa, que empleará este año a 271 personas en riesgo de vulnerabilidad. El plan está dotado con 2,5 millones de euros y permitirá contratar a estas personas durante 6 meses en la empresa de limpieza. Los contratos serán para refuerzo del trabajo de la plantilla de Sadeco, en limpieza viaria, mantenimiento de mobiliario, limpieza de pintadas, colegios y acompañamiento de paseo de los animales en el centro de sanidad y bienestar animal.

La delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, espera que estos 271 contratos mejoren la vida de otras tantas familias vulnerables y ha explicado que la intención del Ayuntamiento es llegar a más familias este año “porque sabemos que estamos en una situación postcovid complicada y con desempleo”. Ahora se abrirá una bolsa nueva, ya que la anterior ya ha sido llamada al completo, y los trabajadores sociales ya están preparando a las personas susceptibles de ser beneficiarios de estos contratos.

En una primera fase, dotada con 1,5 millones de euros, se prevé la contratación de 163 personas, entre los meses de julio y diciembre; y 108 personas más a partir de octubre y hasta marzo del 2022. La delegada ha detallado la propuesta de los Servicios Sociales para el reparto de estos beneficiarios por áreas: Moreras, 40 contratos; Poniente Norte, 25; Sur, 45; Norte, 20; Levante, 35; Fuensanta, 35; Centro, 20; Poniente Sur, 20 y Periferia, 25.

El presidente de Sadeco y teniente de alcalde David Dorado ha recordado hoy que Sadeco históricamente es una empresa comprometida con los más vulnerables y que siempre ha contribuido en la medida de sus posibilidades para impedir que "nadie se quede en la cuneta" facilitando la inclusión a aquellas personas que están en un circulo vicioso de desempleo. "No pueden acceder al mercado laboral porque no tienen experiencia previa y no tienen experiencia porque no pueden acceder al mercado", ha explicado Dorado . "Con este plan rompemos ese circulo viciosos y se da oportunidad a que las personas salgan de él; se les dan una experiencia que les permitirá un futuro más digno", ha indicado el concejal de Cs.