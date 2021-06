El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba se ha unido a la movilización en toda Andalucía para reclamar tres millones de euros anuales que permitan la contratación de unos 20.000 docentes en Andalucía, alrededor de 1.500 de ellos en Córdoba. El sindicato, que se ha concentrado este miércoles, ante el edificio de la Delegación de Educación, quiere una vuelta segura a las aulas el próximo curso, y para ello, hay que mantener las contrataciones por el covid y bajar las ratios.

El secretario general de este sindicato, Francisco Cobos, ha explicado que CCOO pide “una bajada lineal de las ratios desde Infantil hasta Bachillerato porque menos es más, menos alumnos en el aula significa más seguridad, menos contactos directos, más atención a la diversidad, porque cuando subimos ratios donde más lo notamos es en esos barrios de clases populares en los que tenemos aulas absolutamente masificadas y la educación pública lo que tiene que lograr es una educación igualitaria”.

“La bajada de ratio tiene que ser real”, insistió el responsable sindical quien hizo hincapié en que “en un momento que está bajando la tasa de natalidad lo que hay que hacer es aprovechar y ser valientes. Tenemos los espacios, tenemos magníficos docentes formados en nuestras universidades públicas y lo que tenemos que hacer es aprovechar los recursos con los que cuenta la enseñanza andaluza”.

En este sentido, el secretario provincial dijo que “si la pandemia ha permitido comprobar que el sistema educativo funciona mejor con una bajada de ratio es el momento de apostar por ello. La norma habla de una ratio máxima, no de mínima, por lo que no entendemos por qué se siguen haciendo recortes en la enseñanza pública, por qué se siguen recortando líneas, cuando lo que habría que hacer es bajar la ratio y no seguir recortando la partida de gasto de personal, que no sabemos a dónde va”.

Por ello, CCOO exige el mantenimiento de los 7.350 docentes que se han contratado en Andalucía en la enseñanza pública –a los que hay que sumar otros 1.200 en la concertada-, más de 800 en la provincia de Córdoba, que han permitido desdobles en todos los niveles educativos hasta 2º de la ESO. Esta contratación “ha permitido que mejoren los resultados considerablemente porque los docentes han trabajado con grupos más reducidos, lo que ha permitido una atención mucho más directa y una atención a la diversidad”, remarca Cobos.

Pero el sindicato no solo reclama el incremento de los puestos docentes, sino también del personal de servicios educativos auxiliares, desde el bedel limpiadoras pasando por técnicos de integración social (PTIS), intérpretes de lengua de signos (ILSE), personal de cocina, monitores escolares, etc.

Para ello, el sindicato pide tres millones de euros anuales que permitan la contratación de 62.800 docentes en los próximos cuatro años en España, unos 20.000 en Andalucía y alrededor de 1.500-1.600 en la provincia de Córdoba.

Respuesta de la Consejería de Educación

En una nota de prensa, la Consejería de Educación señala que apostó desde el primer momento, pese a las reticencias de algunos colectivos, por abrir los centros escolares para el curso 20-21, impulsando un Plan de Acción que garantizara la seguridad de toda la comunidad educativa. Para ello, el Gobierno andaluz ha llevado a cabo una inversión de más de 700 millones de euros, y que ha permitido que los centros educativos sean los espacios más seguros.

El consejero ha manifestado, de nuevo, la necesidad de asegurar la presencialidad como norma general para el alumnado en el próximo curso 21-22 a partir de la experiencia acumulada en el actual, incluyendo, en todo caso, planes de contingencia para que los centros educativos puedan adaptar su organización a las directrices de las autoridades sanitarias en caso de situaciones de riesgo.

A partir de la experiencia del curso 20-21, esta Consejería de Educación y Deporte considera fundamental continuar con la organización de los grupos de convivencia escolar, la transformación del horario de coordinación covid en horario de coordinación de salud, manteniendo la conexión de los centros educativos con los centros de salud y por tanto consolidando los recursos en ambos ámbitos; continuar con el refuerzo de limpieza y las medidas generales de higiene personal, el uso de mascarillas en espacios cerrados y la ventilación natural.

También ha apostado por mantener el mayor número de refuerzos docentes extraordinarios que sea posible y en función de las nuevas circunstancias, y en este punto ha insistido en la necesidad de que el Gobierno central transfiera a las Comunidades recursos extraordinarios para seguir avanzando también en la dotación a los centros de recursos tecnológicos que incorporar a la práctica docente y al ecosistema educativo en general, en definitiva, apostar por la excelencia educativa sin dejar a nadie atrás.

Javier Imbroda también ha incidido en la importancia de asegurar que los profesionales docentes y no docentes de los centros educativos estén todos vacunados para el inicio del curso 21-22.

La Consejería también quiere subrayar que en el proceso de escolarización puesto en marcha como cada año el 1 de marzo, el 27,1% de plazas ofertadas para alumnado de 3 años han quedado sin cubrir, 24.556 plazas libres de las 90.450 ofertadas.

En estos dos años, esta Consejería ha hecho un esfuerzo importante por mantener aulas con pocos alumnos, especialmente en las zonas vulnerables y en las zonas rurales, además de abrir nuevas aulas donde la demanda así lo exigía, 673 en el curso 20-21, que arroja un balance de 138 aulas más que el curso anterior en el sistema educativo en todas las enseñanzas.

Andalucía tiene ratios en la media de España y de los países de la OCDE, al mismo nivel que Alemania y mejores ratios que en Dinamarca, Portugal, Países Bajos, Francia o Reino Unido, entre otros, que cuentan con mejores resultados académicos.

Andalucía tiene ratios medias inferiores entre 3 y 5 puntos a las máximas permitidas y establecidas por el Ministerio: 20,85 en infantil; 21,79 en Primaria; 26,78 en ESO; y 29,19 en Bachillerato. No obstante, la Consejería también seguirá invirtiendo para descargar progresivamente las aulas con más alumnos para mejorar la atención del alumnado.