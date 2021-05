¿Cuántos metros cuadrados tiene Metrovacesa en Córdoba?

La superficie de suelo en cartera de Metrovacesa en Córdoba es ahora mismo de 50.582 metros cuadrados.

¿Cuántas promociones de vivienda han construido y cuántas tienen en marcha?

Tenemos en marcha por ejecución de obra dos promociones, una en fase de entrega, que es Mirador de la Albaida, que son 40 viviendas en la zona del Hipercor, quedan dos viviendas a la venta y las otras 38 están entregadas; y la otra promoción es la Terraza de Poniente Sur, que son 123 viviendas en la zona de Nuevo Zoco-Poniente, al lado del hospital Quirón, y aquí tenemos cerca del 85% ya vendidas y los cinco locales que componen la promoción también están vendidos. Además, tenemos otro proyecto en comercialización, que pusimos en venta este mes de mayo, también en Poniente. Son 121 viviendas, la promoción se llama Panorama y estamos satisfechos porque en menos de un mes hemos vendido el 30% de la promoción. La idea es que a la vuelta de las vacaciones, en septiembre, comencemos las obras de construcción para entregar a finales del año 2023.

¿Cómo ha afectado el coronavirus al sector?

Las consecuencias del coronavirus han sido muchas y muy graves. Durante los primeros meses del confinamiento las ventas se paralizaron completamente. Desde la vuelta del verano sí hemos notado una reactivación del mercado inmobiliario, y a principios de este año se ha agilizado con bastante potencia. Crece el número de operaciones y además la gente tiene muy claro lo que quiere: busca vivienda dentro de residenciales con terrazas amplias, grandes zonas comunes, con cierto desahogo o, incluso, con vistas.

¿Busca el cordobés una vivienda tipo?

El covid ha cambiado las prioridades del comprador. Ya no es tan importante la localización como la dotación de la vivienda y la composición de las zonas comunes. Antes el cliente buscaba una muy concreta, como una zona céntrica y no le importaba tanto la configuración del edificio como donde estaba. Ahora, en cambio, le importa mucho más esa configuración y no le importa irse a zonas de expansión un poco más retiradas. Buscan amplitud, dotaciones, zonas comunes, vistas… cuando proyectamos promociones eso lo tenemos muy en cuenta porque esto es determinante para el cliente. La pandemia ha condicionado los gustos y las necesidades.