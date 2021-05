¿Cuántos metros cuadrados tiene Neinor en Córdoba?

Aproximadamente, 60.400 metros cuadrados.

¿Cuántas promociones tienen en marcha?

Neinor sigue ampliando su presencia en Córdoba, una de las ubicaciones clave para la compañía y donde actualmente es uno de los líderes de mercado de obra nueva, con más de 380 viviendas en comercialización repartidas en 3 promociones de referencia, que se suman a las tres promociones ya entregadas (Palacio Homes, Medina Homes y Azahar Homes).

¿Cuáles serán las próximas?

El proyecto más reciente es Oasis Homes, un conjunto residencial con unas zonas comunes de 8.000 metros cuadrados, que ofrece 141 viviendas plurifamiliares de 2, 3 y 4 dormitorios. Otro gran proyecto es el primer edificio de viviendas de Córdoba consagrado únicamente al alquiler, en el solar de la avenida de América que hasta 2005 ocupó el hotel Gran Capitán. No se trata de una iniciativa cualquiera: situado en pleno centro urbano, el inmueble dispondrá de 137 viviendas de uno, dos y tres dormitorios y de 183 plazas de garaje destinadas en su integridad al arrendamiento.

¿Cómo ha influido la crisis del coronavirus en la empresa?

Sin duda, 2020 ha sido un ejercicio complicado para todos los sectores económicos. No obstante, en Neinor estamos especialmente orgullosos de haber sabido afrontar esta crisis sanitaria con rapidez, definiendo un plan de contingencia al inicio de la crisis que nos ha permitido cerrar el año no solo cumpliendo con nuestro objetivo de construcción de viviendas, sino, sobre todo, y más importante, manteniendo el empleo de toda nuestra plantilla. Nuestro plan de negocio no se vio afectado en 2020, y pudimos cumplir con lo prometido al mercado, demostrando la fortaleza de la compañía.

¿Observan movimiento por parte de los cordobeses para adquirir una vivienda en tiempos de crisis?

Sin duda, el mercado de Córdoba está respondiendo a la amplia oferta inmobiliaria, si bien las necesidades del cliente se han modificado con motivo de la pandemia, siendo básico para comprar una vivienda nueva que ésta disponga de jardín o terraza.

¿Cuáles son las zonas en las que prevén expandirse en un futuro?

Estamos estudiando diferentes opciones de inversión; lo que sí está claro es que Neinor Homes seguirá apostando firmemente por Córdoba.