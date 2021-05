El catedrático del departamento de Economía, Sociología y Políticas Agrarias de la UCO Julio Berbel ha sido galardonado por la Consejería de Agricultura de la Junta con el premio de Medio Ambiente en la categoría de Gestión Sostenible del Agua, por “sus múltiples trabajos e iniciativas dirigidas a mejorar la innovación en herramientas de gestión y planificación hidrológica, así como a la difusión de ideas sobre la gestión sostenible del agua, su conservación y protección. Entre sus investigaciones figura el estudio del impacto económico de las medidas de ahorro de agua, tanto en el uso del riego deficitario como en la modernización de regadíos, así como los modelos agroeconómicos desarrollados que permiten optimizar el uso de del agua a escala de explotación”.

Berbel ha declarado a este periódico tras conocer el reconocimiento que “es el premio que más alegría me da de los que me podrían dar”, después de casi 30 años trabajando por el Medio Ambiente, “desde que empecé en la Universidad”, y que proceda además de Andalucía. Nació en Jerez, vive en Córdoba, sus padres son de Granada y trabajó en Almería, “por lo que Andalucía la conozco muy bien, he vivido en cuatro provincias y el resto lo he trabajado”. Por tanto, agradece enormemente este premio y espera “haber contribuido a la mejora de la vida de la gente y protección del medio ambiente, que siempre fue mi intención”. El premio le será entregado el próximo miércoles 2 de junio en Cazorla, junto al resto de galardonados en las cinco categorías, en la 25 edición de estos galardones de la Junta.

Explica que “siempre me he dedicado a la agricultura y al medio ambiente, las dos cosas al mismo tiempo, porque la agricultura es la actividad humana que más impacto tiene en el territorio y en Andalucía es un sector estratégico”.

El catedrático señala que siempre ha vivido la agricultura, porque su abuelo era agricultor y su padre agrónomo y él ha seguido sus pasos como profesor e investigador en la Escuela técnica superior de Ingeniería Agronómica y de Montes. En realidad, reconoce, “yo no distingo entre agricultura y medio ambiente, yo me voy a Cazorla o Sierra Nevada y estoy metido en la naturaleza, pero también cuando estoy metido en un naranjal lo estoy”.

Berbel explica que en el año 2000 apareció la directiva marco del agua que cambió la forma de trabajar en Europa y en España a la hora de organizar los recursos hídricos, y él estuvo metido en la aplicación de esta directiva en España y Andalucía desde el primer momento. Y esa directiva “ha obligado a desarrollar nuevas metodologías, nuevas herramientas de trabajo, porque cambiaban las maneras de trabajar en este sentido en España”, de ahí que lleve 20 años muy metido en la aplicación de esta normativa.

La segunda fase ha sido trabajar en el uso óptimo de recursos escasos de agua, ahorro de agua, riego deficitario porque “hace 20 años Andalucía se dio cuenta de que había que cambia también en ese tema, que no había más agua y que había que usarla mejor”. En este sentido, cree que “Andalucía es líder en España y a nivel mundial en modernización de la agricultura, riego deficitario, riego de precisión”, por lo que cuando se habla de la agricultura como un sector atrasado “nada más lejos de la realidad, la agricultura andaluza es una de las más modernas del mundo”.

Su grupo de investigación es Weare (Agua, medio ambiente y economía de los recursos naturales), que lleva a cabo con un equipo de trabajo, y con el que ha conseguido financiación de la Unión Europea y con contratos del Ministerio de Agricultura, de Medio Ambiente, la Junta de Andalucía, confederaciones hidrográficas o alguna empresa privada. "Yo he trabajado transfiriendo conocimiento tanto para el sector público y privado, haciendo investigación básica", explica.