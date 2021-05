El Consejo del Movimiento Ciudadano ha criticado el nulo impacto que está teniendo el programa Eracis en los barrios pobres de Córdoba que año tras año figuran entre los de menor renta de España en el estudio Urban Audit. En opinión del presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, "el programa Eracis no ha mejorado absolutamente nada, solo ha servido para contratar a trabajadores sociales que han cubierto los huecos en el Ayuntamiento, pero no están haciendo el trabajo de calle que tenían que estar haciendo". También apunta que los datos que arroja el estudio son oficiales, pero no reales, "ya que no reflejan la economía sumergida ni el volumen de trabajo a tiempo parcial que subyace en esta población, una actividad económica que se mantiene en sectores como la joyería o la hostelería y que explican que la situación social y de seguridad se mantenga estable".

Para el Movimiento Ciudadano, las políticas públicas "basadas en el chorreo de dinero sin mucho control no dan resultado", por lo que urge "cambiar de estrategia". Para De Gracia, los barrios están "hartos de estudios estadísticos porque ya hay datos y estudios suficientes, las estadísticas están hechas y ahora es momento de pasar a la acción". Ante el panorama que dibujan los datos de pobreza, considera que "faltan planes concretos basados en el fomento de iniciativas como las cooperativas o el incentivo al trabajo autónomo, soluciones reales al desempleo que padecen estas zonas que deben partir de los barrios a partir de un trabajo de los Servicios Sociales Comunitarios previo para crear esos colectivos y dinamizarlos que no se ha hecho".

También abogan por implicar a los colectivos de los barrios para lo cual "hace falta más trabajo de campo de los trabajadores sociales, que actualmente están en las oficinas haciendo otro tipo de tareas frente a las organizaciones sociales que sí están en el terreno". Juan Andrés de Gracia insiste en que estamentos públicos como el Imdeec "deben tener líneas de apoyo concretas a las dinámicas de creación de empleo en estos barrios y medidas específicas" que sirvan para crear nuevos nichos de empleo de pequeño formato como tiendas, peluquerías, empresas de arreglo de viviendas... "Lo que está haciendo el Ayuntamiento y Loyola Andalucía es insuficiente y más de lo mismo", afirma De Gracia.