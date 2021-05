La Asociación Cordobesa de Fibromialgia y Sı́ndrome de Fatiga Crónica (Acofi y SFC), junto a Confesq (Coalición Nacional de Entidades de Fibromialgia, Encefalomielitis Miálgica/ Sı́ndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Quı́mica Múltiple y Electrohipersensibilidad), la Fundación FF de afectados y afectadas de Fibromialgia y Sı́ndrome de Fatiga Crónica, ası́ como el resto de federaciones y asociaciones de España conmemoran el 12 de mayo el dı́a mundial de estas enfermedades con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre su existencia, cronicidad y gravedad, afectando principalmente a mujeres sin distinción por tramos de edad. En un contexto de crisis sanitaria, social y económica, “se hace más necesario que nunca visibilizar estas patologı́as y a las personas afectadas por ellas”, señala Encarnita Sarria, presidenta de Acofi y SFC. De esta manera, “es necesario invertir en investigación para lograr pruebas objetivables en estas enfermedades, por la dificultad en el diagnóstico”, continúa.

En la actualidad, no existen tratamientos eficaces, farmacológicos o terapéuticos, que mejoren la calidad de vida y palien los efectos de estas patologías. “Actualmente los primeros no dan respuesta, tienen efectos secundarios o nos provocan otros problemas, y de los segundos, no disponemos desde la Seguridad Social”, alega Sarria. Debido a la vulnerabilidad de los afectados ante el impacto del covid-19, Acofi y SFC promoverá distintos actos y actividades con el Tin de concienciar a las diferentes entidades públicas para que aboguen por políticas de investigación y formación. “La realidad nos demuestra que con el transcurso de los años no hemos avanzado. En muchos casos nos encontramos con un gran desconocimiento del personal sanitario, se nos prescribe un tratamiento farmacológico, generalmente antidepresivos o se nos deriva a consulta de psicología”, relata la presidenta de la asociación cordobesa. Webinar SSQM en tiempos de pandemia y carrera solidaria.

Con el apoyo del Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba, Acofiy SFC ha realizado una serie de webinar en la que profesionales han expuesto los diferentes impactos del covid-19 en personas afectadas por estas patologías. Asimismo, el colectivo, en colaboración con la CONFESQ, celebrará entre el 9 y 12 de mayo una carrera solidaria para concienciar a la ciudadanı́a de la importancia en investigación y formación.