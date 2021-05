La elección del recinto de la calle Badanas 15 como imagen del Centenario de los Patios ha suscitado duras críticas por parte de la portavoz de VOX, Paula Badanelli que considera que “representa fielmente lo que el gobierno de José María Bellido es, un decorado de videos y fotos detrás del que solo encontramos ruina y desolación” Para Badanelli, “este año se están luciendo con los patios.

Primero los presentan con un propietario al que dejan fuera inexplicablemente y, luego, eligen como imagen del Centenario uno que en su día fue emblemático pero que el Ayuntamiento ha dejado caer, que ya no existe: Badanas 15. Cualquiera diría que alguien desde dentro le está haciendo la cama al Alcalde porque no se puede errar tanto salvo que sea queriendo”.

Desde la formación de Abascal ven claro cual es el problema, “en este gobierno sobra fachada, sobran fotos y falta rigor y trabajo”. Para Badaneli, es realmente sorprendente que nadie en el gobierno municipal haya tenido ni la curiosidad de preguntar qué patio es el elegido como imagen, dónde y cómo está, e incluso plantear alguna actividad en él.

Está claro que con la foto ya se han dado por satisfechos como en tantas otras cosas que desgraciadamente no pasan de la presentación oficial. Es una pena, concluyen que “en una celebración se haya puesto de manifiesto algo muy triste, la cantidad de recintos que ya no existen como el de Badanas 15, que ahora mismo es una ruina por la dejadez del Ayuntamiento. Han elevado a los altares, lo que debería hacernos sentir vergüenza, justo lo que no debería pasar es la imagen de una fecha tan señalada”.