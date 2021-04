La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Fı́sica y Orgánica de Córdoba (Fepamic) ha puesto en marcha un nuevo servicio de ajustes tiene el objetivo de adaptar el puesto de trabajo a la persona para exprimir todas sus capacidades y poder realizar un trabajo de calidad. Catalogado como Centro Especial de Empleo, Fepamic tiene como finalidad facilitar la empleabilidad a personas que no podrı́an incorporarse de forma ordinaria al mercado de trabajo.

Según informa la organización en una nota de prensa, a la hora de acceder a un puesto de trabajo, la variabilidad interpersonal de los futuros trabajadores, hace necesario, en mayor o menor medida, una evaluación inicial del puesto de trabajo y de los riesgos derivados del mismo. “Estas intervenciones son más necesarias en el caso de colectivos con discapacidad que, por situarse en los extremos de la población, pueden evidenciar más desajustes en relación con el desempeño de las tareas de un puesto de trabajo diseñado para la media de la población”, expone Sara Rodrı́guez, presidenta de Fepamic, aunque “si bien se han dado grandes pasos en los derechos laborales de las personas con discapacidad, falta la tarea más importante: la concienciación”, continúa. En la actualidad, existen distintas directrices europeas que cumplen bajo mı́nimos los ajustes razonables que se solicitan. Ası́, “aunque éstos se plantean como una medida para la incorporación de las personas con discapacidad en el tejido empresarial, no cumplen el rigor de la igualdad y la accesibilidad, en tanto la concienciación no es plena y la adaptabilidad no es un derecho consagrado”, expone la dirigente.

Nuevo servicio de ajustes

Las intervenciones en este campo deben realizarse, en mayor medida, de forma individualizada y analizando las relaciones trabajador-tarea-puesto", señalan desde Fepamic. Esto implica el análisis de las demandas del trabajo y la valoración de la capacidad funcional del trabajador ocupante del puesto, mediante el estudio de diversos factores (fı́sicos y biológicos, cognitivos, sociales…). La adaptación, a su vez, ha de ser razonable y asumible para permitir potenciar las capacidades, funciones y tareas de las personas trabajadoras con discapacidad.

De tal manera, el nuevo servicio de ajustes tiene el objetivo de adaptar el puesto de trabajo a la persona para exprimir todas sus capacidades y poder realizar un trabajo de calidad. Por eso, Fepamic pone todas las herramientas que permitan potenciar las capacidades, funciones y tareas de las personas trabajadoras con discapacidad.