Las asociaciones Abogacía Andaluza por la Defensa Animal (AADA) y Ecourbe han interpuesto ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba varias denuncias por "la destrucción" de los nidos de vencejos en las reformas llevadas a cabo por las administraciones públicas en edificios de la provincia.

Los colectivos lamentan que "sea la propia administración la que no respete la normativa tanto europea como nacional y andaluza, que protege tanto a los nidos, como a los huevos y los pollos de vencejos, por ser una especie en amenaza en imparable descenso de población", por lo que "pudiendo tener los hechos denunciados carácter punible", han dado traslado a Fiscalía para que "investigue si existen indicios de la supuesta comisión de un delito contra la fauna".

Según han expuesto, "el último caso se trata de la reforma del Hospital Provincial, donde había una colonia de 250 parejas de vencejos y cuyas obras de reforma de las últimas plantas han tapado los nidos de los vencejos en plena época reproductora, colocando mallas para evitar la entrada de los animales", por lo que en dicha denuncia solicitan "la paralización inmediata de las obras por suponer un auténtico atentado medioambiental".

Desde Ecourbe, en su informe presentado ante Fiscalía, se informa de que en el Hospital Provincial "existe una de las mayores colonias de vencejos de la ciudad", si bien "la empresa Sando realiza trabajos en pleno proceso de reproducción y afectan a una colonia de unas 250 parejas de las mencionadas aves".

Desde el colectivo explican que "los vencejos tienen sus nidos en el espacio existente entre la baranda metálica y el límite exterior de las terrazas", pero "los trabajos en esa zona han instalado unas mallas y plásticos, y se han sellado además los espacios utilizados por estas aves para sus nidos", a la vez que "dichas mallas las van desplazando según se van sellando los huecos de anidamiento".

Piden "restauración inmediata"

Así, advierten de que "esto está provocando que muchas parejas no puedan acceder a sus nidos y que estos incluso se hayan perdido, incluidas las puestas". No obstante, dado que "las obras ya han sido paralizadas", piden "la restauración inmediata del hábitat de los vencejos", al ser "imprescindible restablecer su hábitat, porque los daños de no hacerlo serán muy importantes", después de que "la reforma ha supuesto un atentado ecológico", subrayan, entre otros aspectos.

Además, apuntan que "las poblaciones han caído cerca de un 30% solo en España en los últimos años, a pesar de ser una especie protegida por ley", al tiempo que destacan "la labor fundamental que desarrollan los vencejos en el control de enfermedades y plagas, siendo un poderoso aliado de la salud pública". Así, "dada la importancia de la colonia de la que se trata, hubiese sido necesario el asesoramiento de asociaciones o personas especializadas en vencejos", resaltan.

Las asociaciones apelan a "la responsabilidad de las administraciones públicas", puesto que "son perfectamente compatibles las reformas en edificaciones y espacios públicos, respetando y protegiendo a las aves que conviven con los ciudadanos, debiendo velar por la protección y el bienestar de todas las especies urbanas", argumentan.